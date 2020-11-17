Aston Martin ve Mercedes, 2021'de Güvenlik Aracı görevini paylaşabilir

Mercedes, 1996 yılından bu yana F1'in güvenlik aracı tedarikçisi konumunda yer alıyor. Alman üretici şu anda güvenlik aracı için bir Mercedes-AMG GT R tedarik ediyor.

Mercedes şimdiye kadar sporun tek tedarikçisiydi. Ancak yeni Concorde Anlaşması'nın yürürlüğe gireceği 2021 için farklı görüşmeler yapılıyor.

Nihai kararın alınmadığı anlaşılsa da kaynaklar, Mercedes'in tek güvenlik aracı tedarikçisi olmaktan çıkma ihtimalinin giderek arttığını öğrendiler.

Mercedes, F1'in tıbbi aracını sağlamak da dahil olmak sporda önemli bir rol oynamaya devam edecek, ancak güvenlik aracı görevinin Aston Martin ile paylaşılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma için görüşmeler sürüyor.

Güvenlik aracı kullanımının sezon boyunca iki otomobil üreticisi arasında eşit bir şekilde bölünmesi bekleniyor. Bu da F1 takviminin 23 yarışa çıktığı 2021 sezonunda, maliyetin iki şirket arasında paylaşılmasını sağlayacak.

Mercedes ve Aston Martin, hissedarlık anlaşmaları ve daha yakın teknik işbirliği anlaşmalarıyla birlikte giderek daha yakın hale geliyorlar.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un Aston Martin'de özel bir hissesi de var ve İngiliz şirketin sahiplerinden Lawrence Stroll ile yakın arkadaş.

Gelecek yıl Aston Martin, Racing Point ekibinin isim haklarını alarak fabrika takımı olarak spora geri dönecek.

Mevcut Mercedes güvenlik aracı, spor tarihinin en hızlı güvenlik aracı konumunda yer alıyor.

4.0 litrelik çift turbolu V8 motor 585 beygir güç üretiyor ve 198 mph hıza ulaşabiliyor. Güvenlik aracı Bernd Maylander tarafından sürülüyor.

Mercedes tıbbi aracı ise Alan van der Merwe tarafından kullanılan bir AMG C 63 S Estate.