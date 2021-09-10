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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Aston Martin ve Alpine, pit yolundaki olay nedeniyle para cezası aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin ve Alpine Formula 1 takımları, İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında pilotlarını tehlikeli şekilde piste gönderdikleri için para 5 bin euro para cezası aldılar.

Aston Martin ve Alpine, pit yolundaki olay nedeniyle para cezası aldı

Monza'nın uzun düzlüklerinde öndeki aracın hava koridoruna girmek zaman turu açısından çok değerli olduğu için takımlar, cuma akşamı gerçekleştirilen sıralama turlarında genellikle öndeki araca mümkün olduğunca yakın gitmeye çalıştılar.

Bu özellikle ikinci bölümün son anlarında daha da karmaşık bir hal aldı. Takımlar öndeki araca mümkün olduğunca yaklaşmak için pitte aceleci davrandılar ve ortaya çok tuhaf bir tablo çıktı.

Pit yolundan geçen araçlar vardı ve takımlar öndeki araca yakın kalmak için araçları acele ederek garajdan çıkardılar.

Sebastian Vettel, takım arkadaşı Lance Stroll ile beraber piste çıktı ve bir takım mekanikerinin etrafından dolaşmak zorunda kaldı. Bunu yaparken de o noktada pit yolunda olan Lewis Hamilton'la çarpışma noktasına geldi.

Alpine garajında Esteban Ocon'u piste çıkarırken takım mekanikeri ise tam bu noktada çok geri açıldı ve o sırada  çok hareketli olan pit yolunda diğer araçları engelledi. Bu da güvenli olmayan bir hareket olarak kabul edildi.

Hakemler tarafından yapılan inceleme sonrası her iki takıma da pilotlarını güvenli olmayan şekilde piste gönderdikleri için 5 bin euro para cezası verildi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and others in the pit lane

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and others in the pit lane

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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