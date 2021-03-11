Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Aston Martin, yeni F1 aracını ilk kez geçtiğimiz haftalarda piste çıkarmıştı ve hem Sebastian Vettel hem de Lance Stroll yeni aracı yağmur altında Silverstone'da sürmüştü.

Şimdi takımın test programı da belli oldu.

Buna göre Sebastian Vettel hem cuma hem de cumartesi günü, sabah bölümünde piste çıkacak. Öğleden sonra ise Lance Stroll sürüş yapacak.

Pazar günü ise sabah Stroll, öğleden sonra ise Vettel sürüş yapacak.

AlphaTauri de yeni sezon öncesi yapılacak üç günlük teste katılacağı isimleri açıkladı.

Buna göre Pierre Gasly cuma ve pazar günleri, sabah bölümünde pite çıkarken, öğleden sonra direksiyona Yuki Tsunoda geçecek.

Cumartesi günü ise sabah Tsunoda, öğleden sonra ise Gasly sürüş yapacak.

Böylelikle tam programı belli olmayan sadece üç takım kaldı: Mercedes, McLaren ve Ferrari.

Bahreyn test programı:

Cuma Cumartesi Pazar Mercedes Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Red Bull M. Verstappen (AM) S. Perez S. Perez (AM)

M. Verstappen (PM) McLaren D. Ricciardo (AM)

L. Norris (PM) Açıklanacak Açıklanacak Aston Martin S. Vettel (AM) L. Stroll (PM) S. Vettel (AM) L. Stroll (PM) L. Stroll (AM) S. Vettel (PM) Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Esteban Ocon (AM) Fernando Alonso (PM) Ferrari Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak AlphaTauri Pierre Gasly (AM) Yuki Tsunoda (PM) Yuki Tsunoda (AM) Pierre Gasly (AM) Pierre Gasly (AM) Yuki Tsunoda (PM) Alfa Romeo K. Raikkonen (AM) A. Giovinazzi (PM) A. Giovinazzi K. Raikkonen Haas M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) N. Mazepin (AM)

M. Schumacher (PM) M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) Williams R. Nissany N. Latifi G. Russell