Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu
Aston Martin ve AlphaTauri, Bahreyn testine katılacakları sürücüleri açıkladılar.
Aston Martin, yeni F1 aracını ilk kez geçtiğimiz haftalarda piste çıkarmıştı ve hem Sebastian Vettel hem de Lance Stroll yeni aracı yağmur altında Silverstone'da sürmüştü.
Şimdi takımın test programı da belli oldu.
Buna göre Sebastian Vettel hem cuma hem de cumartesi günü, sabah bölümünde piste çıkacak. Öğleden sonra ise Lance Stroll sürüş yapacak.
Pazar günü ise sabah Stroll, öğleden sonra ise Vettel sürüş yapacak.
AlphaTauri de yeni sezon öncesi yapılacak üç günlük teste katılacağı isimleri açıkladı.
Buna göre Pierre Gasly cuma ve pazar günleri, sabah bölümünde pite çıkarken, öğleden sonra direksiyona Yuki Tsunoda geçecek.
Cumartesi günü ise sabah Tsunoda, öğleden sonra ise Gasly sürüş yapacak.
Böylelikle tam programı belli olmayan sadece üç takım kaldı: Mercedes, McLaren ve Ferrari.
Bahreyn test programı:
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Mercedes
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Red Bull
|M. Verstappen (AM)
|S. Perez
| S. Perez (AM)
M. Verstappen (PM)
|McLaren
|
D. Ricciardo (AM)
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Aston Martin
|
S. Vettel (AM)
L. Stroll (PM)
|
S. Vettel (AM)
L. Stroll (PM)
|
L. Stroll (AM)
S. Vettel (PM)
|Alpine
|Esteban Ocon
|Fernando Alonso
|
Esteban Ocon (AM)
Fernando Alonso (PM)
|Ferrari
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|AlphaTauri
|
Pierre Gasly (AM)
Yuki Tsunoda (PM)
|
Yuki Tsunoda (AM)
Pierre Gasly (AM)
|
Pierre Gasly (AM)
Yuki Tsunoda (PM)
|Alfa Romeo
|
K. Raikkonen (AM)
A. Giovinazzi (PM)
|
A. Giovinazzi
|
K. Raikkonen
|Haas
|
M. Schumacher (AM)
N. Mazepin (PM)
|
N. Mazepin (AM)
|
M. Schumacher (AM)
N. Mazepin (PM)
|Williams
|
R. Nissany
|N. Latifi
|G. Russell
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül