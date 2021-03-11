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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin ve AlphaTauri, Bahreyn testine katılacakları sürücüleri açıkladılar.

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Aston Martin, yeni F1 aracını ilk kez geçtiğimiz haftalarda piste çıkarmıştı ve hem Sebastian Vettel hem de Lance Stroll yeni aracı yağmur altında Silverstone'da sürmüştü.

Şimdi takımın test programı da belli oldu.

Buna göre Sebastian Vettel hem cuma hem de cumartesi günü, sabah bölümünde piste çıkacak. Öğleden sonra ise Lance Stroll sürüş yapacak.

Pazar günü ise sabah Stroll, öğleden sonra ise Vettel sürüş yapacak.

AlphaTauri de yeni sezon öncesi yapılacak üç günlük teste katılacağı isimleri açıkladı.

Buna göre Pierre Gasly cuma ve pazar günleri, sabah bölümünde pite çıkarken, öğleden sonra direksiyona Yuki Tsunoda geçecek.

Cumartesi günü ise sabah Tsunoda, öğleden sonra ise Gasly sürüş yapacak.

Böylelikle tam programı belli olmayan sadece üç takım kaldı: Mercedes, McLaren ve Ferrari.

Bahreyn test programı:

  Cuma Cumartesi Pazar
Mercedes

Açıklanacak

Açıklanacak

Açıklanacak
Red Bull Netherlands M. Verstappen (AM) Mexico S. Perez Mexico S. Perez (AM)
Netherlands M. Verstappen (PM)
McLaren

Australia D. Ricciardo (AM)
United Kingdom L. Norris (PM)

Açıklanacak

Açıklanacak
Aston Martin

Germany S. Vettel (AM)

Canada L. Stroll (PM)

Germany S. Vettel (AM)

Canada L. Stroll (PM)

Canada L. Stroll (AM)

Germany S. Vettel (PM)
Alpine France Esteban Ocon Spain Fernando Alonso

France Esteban Ocon (AM)

Spain Fernando Alonso (PM)
Ferrari

Açıklanacak

Açıklanacak

Açıklanacak
AlphaTauri

France Pierre Gasly (AM)

Japan Yuki Tsunoda (PM)

Japan Yuki Tsunoda (AM)

France Pierre Gasly (AM)

France Pierre Gasly (AM)

Japan Yuki Tsunoda (PM)
Alfa Romeo

Finland K. Raikkonen (AM)

Italy A. Giovinazzi (PM)

Italy A. Giovinazzi

Finland K. Raikkonen
Haas

Germany M. Schumacher (AM)

Russian Federation N. Mazepin (PM)

Russian Federation N. Mazepin (AM)
Germany M. Schumacher (PM)

Germany M. Schumacher (AM)

Russian Federation N. Mazepin (PM)
Williams

Israel R. Nissany

 Canada N. Latifi United Kingdom G. Russell

 

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Editör Kemal Şengül

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