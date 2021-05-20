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Aston Martin ve Alfa Romeo fan token çıkaran ilk F1 takımları oldu

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Aston Martin ve Alfa Romeo, popüler Socios platformunda kripto paraya dayalı fan tokenleri piyasaya süren ilk Formula 1 takımları oldular.

Aston Martin ve Alfa Romeo fan token çıkaran ilk F1 takımları oldu

Şu anda FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus ve AC Milan futbol kulüpleri gibi Chiliz blockchain yoluyla fan token çıkaran takımlara iki F1 takımı da katılacak.

Fan tokenleri, taraftarlar arasında kullanılabilir ve sahiplerine kararlara ilişkin oylamalarda oy hakkına sahip olma, VIP ödülleri kazanma veya özel promosyonlara katılma şansı sunuyor. Tokenler ayrıca kripto piyasalarında da işlem görebiliyor.

Socios.com, fan tokens

Socios.com, fan tokens
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Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin’in ticari ve pazarlama direktörü Jefferson Slack, “Socios.com ile ortak olarak çalışan global spor kuruluşlarına katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu, hayranlarımıza masada bir koltuk vermemizin yanında bize, hikayemizi yeni ve heyecan verici bir biçimde anlatmamız için olabilecek en iyi fırsatı sunuyor." dedi.

Ayrıca, Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, “F1'deki taraftar katılımı dünyası gelişiyor ve Alfa Romeo Racing ORLEN bu heyecan verici yeni dünyanın ön saflarında yer alıyor.” 

“Fan token çıkarmak her gün daha da büyümekte olan taraftarımıza takımla etkileşimde olmak için yeni bir imkan sunacak. Bu, taraftarlarımızı takıma daha yakın bir konuma getirmek için olan çabamızda anahtar bir nokta olacak.” dedi.

Tokenlar taraftarlara favori takımlarıyla daha fazla entegre olma şansı sunmanın yanı sıra, bunları piyasaya süren takımlar için iyi bir gelir akışı da sağlayacak.

Takımlar, satılan her bir token için belirli oranda komisyon ve ayrıca tokenlerin Binance gibi büyük borsalardaki alım satımlarından veya Chiliz kripto platformuyla yapılan alım satımlardan elde edilen işlem ücretlerinden pay alacak.

Socio ve Chilz CEO'su Alexandre Dreyfus, bu yılın başlarında Motorsport.com'a şunları söyledi: “2020'de şirket olarak tüm ortaklarımız için 30 milyon dolardan fazla token sattık ve aşağı yukarı 50/50 bazında olduğumuz için, bu kulüplerin toplamda 15 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği anlamına geliyor. Bazı takımlar, 5 milyon dolardan fazla kazandı ki bu COVID-19 şartlarına göre gerçekten iyi miktarda bir para ve eminim bunu memnuniyetle karşılamışlardır."

Fan tokenler, bu işte pay sahibi olan takımlara ve organizasyonlara toplamda 150 milyon dolardan fazla gelir sağladı.

Geçtiğimiz hafta Socios.com motor sporlarla ilk etkileşimini NASCAR’dan Roush Fenway Racing ile ortaklığıyla duyurdu.

Dreyfus, F1 fan tokeninin özellikle dijital çağda gelişmesine ve büyümesine yardımcı olacağına inanıyor.

Dreyfus, “Gelecek yıllarda şu anda aktif olmayan hayranlar, bu sayede aktif hayranlar haline gelecek.”

"Bu geçiş, platformumuzda işlem yapan taraftarların katılımıyla gerçekleşecektir.”

"Dünyanın en büyük spor kuruluşları bize katılıyor. Socios.com ve fan tokenler burada uzun vadede kalacak ve spor sektöründe de 

"Dünyanın en büyük spor organizasyonları toplu halde aramıza katılıyor. Socios.com ve fan tokenleri burada kalacak ve spor endüstrisinin dijital dönüşümünde temel araçlar haline gelecekler." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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