Aston Martin, üçüncülük için yoğun bir savaş bekliyor

Geçen yıl şampiyona üçüncülüğü için Racing Point, McLaren ve Renault arasında kıyasıya bir rekabet vardı.

Sonunda McLaren, daha istikrarlı bir performans ortaya koydu ve önüne çıkan fırsatları iyi şekilde değerlendirerek şampiyona üçüncülüğüne ulaştı.

Bu yıl orta gruptaki takımların hepsinde sürücü değişikliği oldu ve ayrıca McLaren, yeni sezon için Mercedes motoruna geçme kararı aldı.

Otmar Szafnauer, bu yılki hedeflerini üçüncülük olarak belirleseler bile bunu başarmalarının kolay olmayacağını kabul ediyor.

Szafnauer şöyle dedi: "Bizim için hedef bu olacak. Bunun kolay olacağını sanmıyorum, çünkü bazı güçlü rakiplere sahibiz."

"Ferrari, geçen yıldan daha iyi olmak için kış boyunca çok çalışacak. Ayrıca McLaren, bizim de sahip olduğumuz yeni bir güç ünitesine geçiyor ve eminim ki rekabet seviyesi için bunu yaptılar."

"Sonrasında gride bakarsanız bazı sürücü değişiklikleri de var. Bu yüzden tüm bu durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Bazı farklılıklar var."

"Ayrıca FIA'nın büyük kural değişiklikleri de var. Yere basma gücü kaybı yaşayabilmemiz için tabanda büyük değişiklikler yaptılar - ve takımların bu yere basma gücünü nasıl geri kazanacağına bağlı olarak- bunun da performans üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum."

"Bu yüzden kış boyunca değişen bazı şeyler olacak. Diğerlerinin nasıl bir iş yaptığını ve rekabet seviyelerinin nasıl etkilendiğini görmek gerçekten ilginç olacak."