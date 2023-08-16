Aston Martin: "Tüm takımlar 2026 kurallarından endişe duyuyor"

Red Bull patronu Christian Horner, 2026'da yürürlüğe girecek olan güç ünitesi düzenlemelerine ilişkin endişelerini bu yıl defalarca dile getirdi.

Horner, kural değişikliklerinin büyük riskler taşıdığını ve sürücülerin güç ünitesi performansını arttırmak için, uzun düzlüklerde vites küçültmek zorunda kalacağını söylemişti.

Son şampiyon Max Verstappen de ilk simülatör verilerine dayanarak kuralların "korkunç" araçlar üreteceğini söyledi.

Uzun süredir Mercedes motoruyla mücadele eden Aston Martin, motor yönetmeliklerinin değişeceği 2026 yılında Honda güç ünitesine geçiş yapacak.

Takım patronu Mike Krack Racefans'a verdiği röportajda Red Bull Racing'deki meslektaşı Christian Horner'ın 2026 kurallarıyla ilgili endişelerini paylaştı.

Krack şöyle dedi: "Evet biz de endişeliyiz. Tüm takımlar bu konuda endişeli."

"Sanırım motor üreticileri FIA ile birlikte, şasinin buna uyacağına inanarak yeni kuralları oluşturdular. Fakat daha sonra şasi tasarımında bazı radikal değişiklikler gerektirdiğini gördük.

"Yine de teknik olarak bu mümkün. İşte bu yüzden bu işi herkesin yararına olacak şekilde gerçekleştirmek için birlikte çalışmalıyız."

"İşe yarayacak ve herkesi mutlu edecek kurallar bulabileceğimiz eminim."

Krack, Honda'nın 2026'da güçlü bir güç ünitesi sunacağından emin.

"Bundan çok eminim çünkü gördüğüm kadarıyla Honda harika bir şirket ve gerçek yarışçılardan oluşuyor."

"Her şeyi sonuna kadar zorluyorlar ve gördüğünüz üzere şampiyon olan takıma motor veriyorlar."

"Her şey alçakgönüllü olmakla ilgili; Durumla nasıl başa çıkabileceğimize ve nasıl yüksek seviyeyi koruyabileceğimize bakıyoruz."

"Şimdiye kadar gördüklerimden çok etkilendim."