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Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, iyi geçen test dönemine rağmen fazla umutlanmamaya ve gerçekçi kalmaya çalışıyor.

Altay Gök
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Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor
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Testler boyunca tutarlı hızı ve Fernando Alonso'nun uzun sürüş performansıyla dikkat çeken Aston Martin'in ilk üç savaşına girebileceği dahi konuşulmakta.

Yine de gerçekçi kalmaya çalışan Mike Krack, takımın geçen yıl yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti ve beklentiye kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Krack, "Dürüst olmak gerekirse henüz doğru bir yargıya varmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Size bir örnek vereyim: geçen yıl testlerin iki günü dördüncü, bir günü onuncu olduk, yarışta ise Q1'de elendik."

"Bu yüzden hedeflerimizden sapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Amacımız aracın ve takımın performansında ileriye doğru bir adım atmaktı. Bunu başarıp başaramayacağımızı önümüzdeki hafta göreceğiz." dedi.

Aracın uzun turlarda iyi göründüğünü kabul eden Krack, pist koşullarının da kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Krack, "Yarış simülasyonu kesinlikle kötü değildi, ancak pist koşullarının gerçekten iyi olduğunu da unutmamalıyız. Ayrıca herkes yeni lastik kullandığı için piste düşen lastik parçaları da avantaj sağlamaktaydı, bu da yarış simülasyonu yaptığınızda size yardımcı oluyor.

"Dolayısıyla uzun sürüşler iyi olsa dahi tüm bunları doğru bağlama oturtmanız ve hayal kurmaya başlamamanız gerekiyor. Sanırım Fernando daha önce söylemişti: F1'de mucize yoktur."

"Bazen herkes birilerinin iyi olduğunu, birilerinin çok iyi olduğunu söyler -tıpkı okulda çocukların arasında dolaşan dedikodular gibi. Bu yüzden ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Beklentilerimiz her zaman yüksek, yılın bu zamanlarında herkes iyi şeyler yapmak ve başkalarını ikna etmek istiyor. Biz gerçekçiyiz. Geçen yılki durumumuza kıyasla daha iyi olmak için net hedeflerimiz var, neler olacağını göreceğiz." dedi.

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