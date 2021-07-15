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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Aston Martin, TikTok ile anlaştı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin, popüler sosyal medya uygulaması TikTok ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Aston Martin, TikTok ile anlaştı

Yapılan anlaşmayla beraber Aston Martin, TikTok'la içerik partnerliği konusunda birlikte çalışacaklar.

Anlaşma kapsamında TikTok logosu, takımın AMR21 aracında, sürücülerin kafalıklarında ve Halo'nun iç kısmında yer alacak.

Logolar bu hafta sonu yapılacak Britanya GP ile birlikte araçta yer almaya başlayacak. Aston Martin bu kapsamında "@astonmartinf1" adı altında bir TikTok hesabı açtı.

Sizler de isterseniz takımın TikTok hesabını buradan takip edebilirsiniz.

Öte yandan McLaren da bugün Stanley Black & Decker ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Endüstriyel araç ve depolama sistemleri konusunda takımın yeni tedarikçisi olacak Stanley Black & Decker ile yapılan anlaşma kapsamında, şirkete ait DeWalt logosu aracın arka kanadının yan plakalarında ve sürücü tulumlarında yer alacak.

 

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