Aston Martin, testler öncesinde tabanında değişiklik yapmış

2021 F1 sezon öncesi testleri öncesinde yeni aracını en açık bir şekilde tanıtan takım Aston Martin olmuştu. Aston Martin, lansmanda aracın tüm detaylarını net bir şekilde göstermişti.

Ancak bugün başlayan testlerde, takımın bu sene büyük önem kazanan taban bölümünde değişiklik yaptığı ortaya çıktı.

Kurallarda yapılan değişiklikler sonucu kaybedilen performans nedeniyle, araç üzerindeki bazı parçaların aerodinamik açıdan daha fazla çalışması gerekecek.

Bunlardan birisi tabanın kırpılmamış bölümü yani en ön tarafı olacak. Tüm takımlar, son senelerde tabanda önem kazanan ucu açık kesikleri kullanıyordu ve bundan performans elde ediyorlardı. Bu kesiklerin yasaklanmasının ardından takımlar tabanın ön kısmını yeniden tasarlamak zorunda kaldılar.

Aston Martin AMR21 floor detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bugün piste çıkan araçlara baktığımızda, Aston Martin'in tabanın ön kısmında lansmandaki tasarıma göre değişiklik yaptığı görülüyor.

Yukarıdaki resimde, iç resim eski düz tabanı gösteriyor. Yeni tabana baktığımızda tabanın ön kısmındaki basamaklı kısmın Mercedes tabanındaki gibi dalgalı yani iniş çıkışlı olduğu görülüyor.

Tabanın kırpılmaya başladığı bölüm öncesindeki kanatçıkların hem tasarımı hem de sayısı değişmiş. Lansmanda bu bölgede 3 parça kanatçık yer alırken bugünkü araçta aynı bölümde şekli değişmiş 5 kanatçık yer alıyor.

Bu değişikliklerle takım, doğrudan etkilenen o bölümdeki hava akımını yukarı doğru yönlendirerek kural değişiklikleri nedeniyle kaybettiği aerodinamik kaybı telafi etmeyi umuyor.