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Aston Martin tamamen 2022 sezonuna odaklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, İngiliz ekibin kaynaklarını 2022'ye aktardığını doğruladı.

Aston Martin tamamen 2022 sezonuna odaklandı

Takımların büyük çoğunluğu, kaynaklarını gelecek yılın aracına aktardılar veya aktarıyorlar. Çünkü gelecek yılın aracı bu yıla kıyasla tamamen farklı olacak ve takımlar araç gelişiminde geride kalırsa, hem 2022 hem de sonraki yıllarda dezavantajlı duruma düşebilirler.

Ayrıca takımlar, bütçe sınırı olduğu için bu yılla gelecek yıl arasında bir denge yakalamak zorundalar. 

Geçen yıl Racing Point adı altında yarışan ve yarış da kazanan Aston Martin, bu yıl epey geride kaldı ve şampiyonada yedinci sırada yer alıyorlar.

Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, takımın beşincilik mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, mevcut aracın gelişimini durdurarak tüm kaynakları 2022'ye aktardıklarını doğruladı.

Fakat şu anda halihazırda hazırlanan güncellemeler var ve bunlar 2021 aracında kullanılacak.

Szafnauer, "2022 için hem Seb hem de Lance [Stroll'un] geri bildirimlerine sahip olmak bizim için çok önemli."

"Lance'e baktığımızda, uzun süredir takımla beraber ve sahip olduğumuz paketin bir yıldan diğerine hangi farklara sahip olduğunu biliyor."

“Seb'le beraber yeni bir bakış açısına sahip olmak ve bazı yeni geribildirimler almak da çok önemli. Şu anda tamamen 2022'ye odaklanmış durumdayız."

"2021 için halihazırda bazı güncellemeler hazırlanıyor ancak fabrikada yaptığımız tüm AR-GE ve test çalışmaları 2022 odaklı.” dedi.

Aston Martin şu anda AlphaTauri'nin 20 puan, Alpine'in ise 29 puan ardında kalmış durumda. Üçüncü sıradaki Ferrari ile aralarında ise 115 puan fark var.

Sebastian Vettel, Aston Martin, in his cockpit

Sebastian Vettel, Aston Martin, in his cockpit

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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