Aston Martin: "Takımda lider pilotumuz yok"

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Vettel ve Stroll bu yıl, özellikle Fransa GP'sinde; Stroll'ün yarışın son virajının ortasında aniden yavaşlaması ve Vettel'in ona çarpmamak için ani fren yapması gibi birçok pist üstü çatışma yaşadı.

Kanadalı pilot daha sonra, önden kayma yaşadığını açıkladı.

Spa'daki ilk turda ikisine de zaman kaybına mal olan başka bir olay yaşadılar.

Cumartesi günü Interlagos'da gerçekleşen sprintte Stroll, iki pilot pozisyon için mücadele ederken aracını sola kırdı ve 3. virajda Vettel, çimlerin üzerine çıkmak zorunda kaldı.

Bu hareketi sonucu Stroll, 10 saniye ceza ve 3 ceza puanı aldı.

Pist görevlileri, Kanadalı'nın bu hareketini belgelerinde nadiren kullanılan, sert bir dil kullanarak 'tehlikeli manevra' olarak adlandırdılar.

Aston Martin patronu Mike Krack, eşit seviyedeki takım arkadaşları arasında pistteki çatışmaların kaçınılmaz olduğunu söylüyor, ancak ekibinin bu konudaki tutumunu değiştirmeyeceği konusunda ısrar ediyor.

Krack, "Yarışta böyle şeyler olabilir ve oluyor, bunu diğer takımlarda da görüyorsunuz."

"Bence en önemli şey, takımdaki pilotlarımızdan birini diğerinden öne koymamak. Çünkü bunun takım dinamiği üzerinde etkisi var."

"Onların açısından, böyle bir durum yok ve hiçbir zaman da olmayacak. O yüzden birbirleriyle yarışmalarına hazırlıklı olmalıyız."

"Interlagos'ta yaşanan talihsizlikti, ancak aynı tempodaki iki araç aynı yerdeyse; böyle şeyler yaşanabiliyor." dedi.

Stroll, Austin'de gelecek yılki takım arkadaşı Fernando Alonso ile temas yaşadığı için grid ve puan cezası almıştı. Ancak Krack, bu durumun ele alınması gerektiğine katılmıyor.

"Bazen bu durumların biraz abartıldığını düşünüyorum. Bunun hakkında daha fazla yorum yapmak da istemiyorum, bence her şey yolunda." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Abu Dabi finali öncesi, Aston Martin Alfa Romeo ile şampiyonada altıncılık mücadelesi veriyor ve aralarında yalnızca beş puan fark var.

Brezilya yarışında, Valtteri Bottas'ın dokuzuncu olmasıyla birlikte Alfa Romeo bir puan kazanırken, Vettel onuncu oldu.

Vettel, yumuşak lastiklerle uzun bir stint atmasının ardından üst sıralara yükselmişti.

Krack, "Onları yenebileceğimiz konusunda kendimize güveniyorduk çünkü yarışın büyük bir bölümünde onların önündeydik."

"Ancak yarışın son bölümü için elimizde yumuşak lastikler yoktu ve yarışın orta noktasında; pit stoplar sonrasında her şey harika görünse bile, her şey hızlı bir şekilde tersine dönebiliyor."

"Halihazırda hızlı olan takımlar dışında, Alpine'in de oldukça iyi bir tempo yakaladığını gördüğümüzde kazanılabilecek yalnızca 1-2 puan olduğunu anladık. Ancak o bir puan Alfa Romeo'ya gitti." dedi.