Krack: "Esnek tabanlara yönelik spekülasyonlar bize gelişim için ipucu veriyor"

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FIA'nın Montreal hafta sonundan kısa bir süre önce takımlara yolladığı direktif, araçlardaki dalgalanma seviyesinin nasıl ölçüleceğini netleştirmenin yanı sıra, tabandaki aşınmanın ve esnemenin kısıtlanacağına yönelik ifadeler de yer alıyor.

Bazı takımların esnek taban kullanarak avantaj elde ettiklerine inanılırken, Mike Krack, Aston Martin'in dalgalanmayı kontrol etmek için esnemeden faydalanıldığını fark etmediğini söylüyor.

Motorsport.com tarafından konuyla ilgili soru sorulduğunda Krack, "Evet, bunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor."

"Bu konu takım içinde sürekli tartıştığımız bir şey. Bu tabanların kullanımına hangi düzenlemeler izin veriyor? Sanırım birisi olup bitenlere epey şaşırmıştı, Toto muydu?"

"Elbette ben de epey şaşırmış durumdayım, uzun bir süre bunun hakkında konuştuk. Neler olup bittiğini tamamen öğrenmemiz gerek."

"Bir yandan da çıkan haberlerin bize dalgalanmayı kontrol ederken nasıl performans bulabileceğimiz konusunda ipucu verdiğini de söylemeliyim. Araçtan olabilecek her şeyi çıkarmaya çalışıyoruz, dolayısıyla Andrew [Green] ve çocuklarla birlikte çalışmalarımız sürecek."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin'in -son dönemde sürekli tartışılan- 2023 kural değişikliklerini güvenlik gerekçesiyle destekleyeceğini açıklayan Krack, buna rağmen diğer takım patronları gibi istikrarın önemine dikkat çekti.

Krack "Her şeyden önce araçları güvenli hale getirmek için FIA'yı desteklememiz gerekiyor. Herhangi bir takımın kişisel çıkarı sadece ikinci sırada geliyor.

"Açıkçası, ne kadar az değişiklik yaparsanız, teoride araçlar birbirine o kadar yakın olur. Bunun yanı sıra maliyetleri de düşünmeliyiz. Bu bakış açısından, çok fazla değişiklik istemediğimizi söyleyebilirim.

"Yine de güvenlik konusunda FIA'yı desteklememiz gerekiyor. Nitekim [Guanyu Zhou kazasıyla] tüm bu yıllar boyunca yapılan çalışmaların getirilerini görebiliyoruz."

“Teknik danışma komitesi yapılabilecek birkaç değişiklikten bahsetti ve bizlere bir öneri listesi sundu. Bizler de bu önerilerden hangisinin dalgalanmayı azaltmak için en etkili olacağını düşündüğümüz konusunda yorumlarımızı sunduk." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, bazı takımların FIA tarafından kabul edilebilecek değişiklikler üzerinde halihazırda çalışmalar yürüttüklerini ve bu sayede 2023'e hazırlanırken onlara avantaj sağladığını belirtti.

Steiner'in yorumlarını değerlendiren Krack, "Size bu konuda bir cevap verirsem spekülasyon oluşur. FIA ​​tüm takımlardan destek istedi, dolayısıyla siz de önerilerde bulunabilir veya CFD analizi yapabilirsiniz, çünkü düzenlemelere katkıda bulunması amacıyla CFD analizlerine izin veriliyor."

"Yani, bu bakış açısından, herkesin bunu yapmakta özgür olduğunu düşünüyorum. Eğer bir takım avantaj kazandıysa ve yönetmelikler bu yönde ilerliyorsa, demek ki o takım diğerlerine göre daha iyi bir iş ortaya koymuştur." dedi.