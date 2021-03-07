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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, bütçe sınırı ve diğer pek çok maliyet kısma önlemi göz önüne alındığında, sürücü maaşlarının da kısıtlanması gerektiği görüşünde.

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Formula 1'de 2021 yılıyla birlikte 145 milyon dolarlık bütçe sınırı yürürlüğe girdi. Bu, takımların yıl boyunca sadece 145 milyon dolar harcayabileceği anlamına geliyor, ki son yıllarda Mercedes gibi büyük takımların 500 milyon dolara yakın para harcadığı tahmin ediliyordu.

Bu bütçeye pilot maaşları ve pazarlama giderleri dahil değil. Örneğin Lewis Hamilton'ın yaklaşık 50 ila 60 milyon dolar arası bir rakam kazandığı tahmin ediliyor. Bu, yıllık bütçenin 3'te birine denk geliyor.

Pek çok takım, sürücü maaşlarına da sınırlama getirilmesini istiyor ve bu fikri destekleyenlerden biri de Sebastian Vettel gibi bir şampiyonla yarışan Aston Martin.

F1News.ru'ya konuşan Aston Martin patronu Szafnauer, "Bildiğiniz üzere, bu yıldan itibaren bütçe kısıtlamaları var ve kısıtlamalar her geçen yıl giderek daha katı hale gelecek."

"Bir yarış pilotu, takımının elde ettiği sonuçlarda önemli bir rol oynar ve bazı pilotların diğerlerinden daha hızlı olduğu ortada."

"Takım, aracı geliştirme anlamında sınırlı bir bütçeye sahipse, o zaman sürücü maaşlarının da sınırlanması gerekiyor."

"Bu nedenle F1 takımları, sahip oldukları sınırlı bütçeyi nereye harcayacaklarını seçmek zorunda kalacak. Yani ya Aracı daha hızlı hale getirmek için harcayacaklar ya da direksiyonda daha hızlı bir sürücüye sahip olmak isteyecekler."

"Araç ve pilot maliyetlerinin, bütçe kısıtlamalarına dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmak son derece mantıklı olacak." dedi.

Öte yandan Szafnauer, bu yılki araçların geçen yıldan daha yavaş olacağını ve bunun kısmen değişen aero kurallardan kaynaklanacağını dile getirdi.

“Araçlar bu yıl gerçekten daha yavaş olacak. Yönetmeliklerdeki değişiklikler nedeniyle kaç puan yere basma gücü kaybettiğimizi görebiliyoruz."

"İyi bir veri korelasyonumuz var ve bundan ötürü kışın rüzgar tünelinde çalışırken, sahip olduğumuz kayıpları görebiliyorduk."

"Kayıpları kısmen telafi etmeyi planlıyoruz. Bununla beraber, bu yıl daha düşük yere basma gücü kuvvetlerine ek olarak, farklı lastiklere sahip olacağız, ki bu da araçların  yavaşlamasına neden olacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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