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Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Aston Martin, AMR23'ün düzenli olarak Red Bull'un ana rakibi olmasıyla Formula 1 2023'ün en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Aston Martin AMR23 sidepods

Bu başarı kısmen, geçen sezonki nispeten düşük performansının sağladığı ek CFD ve rüzgar tüneli süresinden kaynaklandı.

Bununla birlikte, takımın geçen yılki İspanya Grand Prix'sinde Red Bull, AlphaTauri ve Alpine tarafından tercih edilen aşağı doğru inen rampa şeklindeki sidepod konseptine geçerek gerçekleştirdiği toptan tasarım değişikliği de bu yükselişte yardımcı oldu.

Aston Martin'in bu rotaya bu kadar erken girmiş olması, SIS (Yan Darbe Yapıları), radyatörler ve diğer güç ünitesi yardımcıları gibi fiziksel bileşenleri yeniden düzenlemesine olanak tanıyarak bazı rakiplerine karşı bir avantaj sağladı. Bu olmasaydı, aşağı doğru alçalan konseptten elde edilebilecek aerodinamik kazanımları tehlikeye atabilirdi.

Başlangıçta Red Bull'dan önemli ölçüde etkilenen Aston Martin'in de gözünün Alpine'de olduğu anlaşıldı çünkü AMR23 ortaya çıktığında, rakibinin 2022'de çok fazla üstüne düştüğü su kaydırağı tarzı fikri takip ettiği görüldü.

Aston Martin AMR23 floor

Aston Martin AMR23 zemin

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin'in Kanada Grand Prix'sinde tanıttığı güncelleme, konseptin temel DNA'sının korunduğu ancak daha fazla aerodinamik performans elde etmek için büyük ölçüde değiştirildiği bir optimizasyon paketi oldu.

Sidepod etrafındaki akışı iyileştirmek ve zeminle etkileşimi geliştirmek amacıyla, girişin altında artık çok daha derin bir alt kesik var. Diğer taraftan karoser, içinde paketlenmiş yardımcılara çok daha sıkı bir şekilde sarılmış durumda.

Sidepod karoserinin yan ve arka rampa bölümü de üst taraftaki hava akışı değişikliklerden faydalanmak üzere modifiye edilirken, en büyük değişikliğin sidepod'un üstündeki su kaydırağının konumu ve şeklinde olduğu görülüyor.

Aston Martin AMR23 engine cover

Aston Martin AMR23 motor kapağı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Su kaydırağının kanalı artık geriye çekilmiş ve çok daha dardır. Ayrıca, karoserin alt bölümüne doğru daha dik bir inişe sahip gibi görünüyor.

Kanalın daraltılması aynı zamanda daha geniş bir omuz bölümüyle sonuçlanmış; Bu sayede Aston Martin'in tasarımı Alpine'e daha çok benzerken, yakın zamanda konsept değiştiren Ferrari'de de benzer bir tasarım takip edildi.

Tabanın önünde yer alan dış zemin çiti de değiştirilmiş ve tırtıklı basamak bölümü, çit aşağı doğru zemin çıkıntısıyla birleşmeden önce yarı dairesel bir basamak eklenmesine izin verecek şekilde öne doğru kaydırılmıştır.

Aston Martin AMR23 outer floor fence
Aston Martin AMR23 engine cover outlet

Bu arada, aracın arka tarafında, motor kapağında da değişiklikler var; omurgada artık posta kutusu tarzı bir çıkış mevcutken, köpekbalığı yüzgeci karoserin üzerinde asılı durduğu için uygun şekilde kesilmiş.

Aston Martin gözünü Red Bull'u yakalamaya dikmiş olsa da, diğer taraftan son yarışlarda sidepodlarında ve tabanlarında büyük ölçekli konsept değişiklikleri yapan Mercedes ve Ferrari'yi de dikkate almak zorunda.

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