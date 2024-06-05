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Formula 1 Kanada GP

Aston Martin: "Stroll'ün yeteneklerini göstermesi an meselesi"

En son podyuma çıkmasının üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen, ekibi yakında Lance Stroll'ün zamanının geleceğine inanıyor.

Ezel Tan
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, with mechanics

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kariyeri boyunca Williams ve Racing Point/Aston Martin ile yarışan Lance Stroll, Formula 1'deki son podyumunu 2020 Sakhir Grand Prix'sinde elde etti.

151 yarışlık kariyerinde sadece üç kez podyuma çıkan Stroll, bu üç yarışı da üçüncü sırada tamamlamıştı.

Fernando Alonso geçen yıl Aston Martin'e katıldığından beri Lance Stroll'ü düzenli olarak mağlup etmeyi başardı.

Bu yıl, takım geçen yılki sonuçlarını alamasa da Alonso yine de takım arkadaşını geçmeyi sürdürüyor.

Aston Martin elçisi Pedro de la Rosa, Stroll'ün “son derece yetenekli ve hızlı” olduğundan şüphe duymuyor ve RacingNews365'e şöyle diyor: “Sahip olduğu potansiyel inanılmaz."

"Fernando ile kıyaslandığında bile Lance'in daha hızlı olduğu virajlar var."

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR24

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR24

Fotoğraf: Erik Junius

"Fernando'dan çok şey öğreniyor, birlikte çok iyi çalışıyorlar ve Lance'in yeteneğinin ortaya çıkması sadece zaman meselesi."

"Her şeyi bir araya geldiğinde harika bir sürücü olacak.”

De la Rosa Stroll'ün AMR24'te zorlandığını düşünüyor ama “bu aracı kullanmanın ne kadar zor olduğunu hafife almamalısınız” diyor.

İspanyol sürücü, eğer podyumda bitirebilseydi, Stroll'ün geçen yıl Alonso ile benzer şeyler yapabileceğini de ekliyor.

“İlk podyumu almak size ekstra güven veriyor. Fernando Bahreyn'de ilk podyumu elde ettikten sonra oyununun zirvesindeydi. Fernando'nun kalibresindeki bir adamın bile buna ihtiyacı var.”

"Onun için işlerin yoluna girmesi sadece bir zaman meselesi. İnsanların bilmediği şey, Lance'in ne kadar sıkı çalıştığı."

“Onun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark etmemi sağlayan işaretlerden biri de bu, çünkü takımla ne kadar sıkı çalıştığını ve Fernando ile nasıl çalıştığını görebiliyorum."

"Tüm bunlar mükemmel. Aralarında harika bir ortaklık var, birbirlerine gerçekten güveniyorlar.”

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