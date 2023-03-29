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Aston Martin, Stroll'ün yarışamama ihtimaline karşı Vettel'i aramayı düşünmüş

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Lance Stroll'ün sezon başındaki sakatlığı sonrası Sebastian Vettel'i aramayı düşündüğünü kabul etti.

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Aston Martin, Stroll'ün yarışamama ihtimaline karşı Vettel'i aramayı düşünmüş
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Sebastian Vettel, 2021 ve 2022 yıllarında Aston Martin'de yarışmış, bu süreçte sadece bir podyum alabilmişti.

Alman pilot 2022 sezonunun ardından emekli oldu ve yerini Fernando Alonso aldı. Fakat sezon başında Lance Stroll'ün sakatlanmasıyla, ilk yarışta yedek bir pilota ihtiyaç vardı.

Bu yüzden de Vettel'in tek seferlik bir dönüş yapabileceği iddia edildi. Ancak bu  seçenek hiçbir zaman somut hale gelmedi.

Konu hakkında konuşan Mike Krack, Vettel'i aramayı düşündüğünü kabul etti.

Speedcafe'e konuşan Krack, "Gerçekten çok cazip bir fırsattı."

"Bunu yapmaya hazırdık. Sadece Vettel'in emeklilik kararına saygı duyduğumuz için bunu yapmadık."

"Bence bu olasılığı sormak bile yanlış olurdu. Onu zor bir duruma sokmak istemedik." dedi.

Krack, Vettel'in ilk yarıştan sonra kendilerini tebrik ettiğini de söyledi.

"Bahreyn'deki podyumdan sonra Seb bizi tebrik etti - o gerçek bir centilmen. Ona mesaj attım ve 'Bu senin de başardın' dedim."

"Son iki yılda bize çok yardımcı oldu."

"Fakat o, emeklilik kararından memnun. Bu konuda rahat. Pişmanlığı yok, üzüntüsü yok. Böyle bir şey hissetmiyor. Ayrılmaya karar verdiğinde tam olarak ne istediğini biliyordu."

"Hem takım, hem de kişisel anlamda aramızda olan saygı, tebrikleri ile daha da kanıtlandı."

"Bizim için çok ama çok değerli, bunları tüm ekibe ilettim."

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