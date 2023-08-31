Aston Martin: "Stroll'e karşı, şampiyon olduğu için Alonso'yu kayırmıyoruz"

Stroll tüm sezon boyunca takım arkadaşı Fernando Alonso'nun formunu yakalamak için mücadele etti, ancak Hollanda GP'sinin ıslak ilk turlarında takımın onu kaygan zeminde kuru zemin lastikleriyle tutma kararı gibi durumlar da onun aleyhine oldu.

Padok dedikoduları Stroll'ün F1 pilotu olarak devam edip etmemeyi değerlendirdiğini öne sürse de kendisi tenise geçebileceği fikrini reddetti.

Aston Martin Group CEO'su Martin Whitmarsh'ın önde gelen sürücülerle görüştüğü ve Stroll'un takımdaki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdığı anlaşılıyor, ancak herhangi bir takımın 2025 ve sonrası için sürücü pazarına bakması mantıklı olacaktır.

Ancak Krack, Stroll'ün 2024'te Alonso'nun yanında olacağında ısrar etti.

Krack, "Burası Monza, aptal sezondayız ve şu anda durum biraz sıkıcı. Bence şu anda böyle bir tartışmamız yok. Gelecek yıl iki sürücüyle de iyi olacağız." dedi.

Motorsport.com tarafından Stroll'ün bağlılığı hakkında sorulan soruya ise Krack, "Bence geçen hafta boyunca çok çalışkan bir sürücü gördük, kendini geliştirebileceği her küçük ayrıntıyı analiz etmeye çalışıyor, simülatörde bulunuyor, çok fazla sürüş yapıyor, bu yüzden bence bu yönde bir şey yok." şeklinde cevap verdi.

Krack, Alonso ve Stroll arasındaki farkın sonuçların gösterdiği kadar büyük olmadığını vurguladı.

"Performans açısından belirgin bir fark yok ancak puan açısından belirgin bir fark var. Ve sonra bu ikisini birbirinden ayırmak önemli. Takım olarak sezonu her iki açıdan, her iki sürücü açısından da analiz ediyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence bir takım olarak garajın o tarafında, yarış stratejisinde çok daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor ama aynı zamanda dayanıklılık sorunlarımız vardı ve bu her zaman o aracı vuruyordu. Yani bu çok daha iyi yapmamız gereken bir şey."

Krack Hollanda GP'sini takımın Stroll'ün hayatını zorlaştırmasına bir örnek olarak gösterdi.

"Geriye dönüp Zandvoort'ta benimsediğimiz stratejiye bakmalıyız. Bence Lance o zamana kadar güçlü bir hafta sonu geçirdi."

"Ancak takım olarak, yeterince kararlı olmayan ve günün sonunda yarışını mahveden bir kararın sorumluluğunu üstlenmeliyiz."

"Ve bu tür durumlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Açıkçası, bu ona yardımcı olmuyor ama takım olarak orada daha iyi bir iş çıkarmalıydık."

Stroll'e AMR23'ün sevmediği bir özelliği olup olmadığı sorulduğunda ise Krack "Bence son sıralama seanslarına baktığınızda, örneğin Zandvoort'taki Q1'e, aralarında hiçbir şey yoktu."

"Bu yüzden onun için Fernando'dan farklı olacak herhangi bir özellik olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Krack, son olarak takımın Alonso'yu dünya şampiyonu olduğu için kayırmadığını söyledi.

Krack, "Bu daha önce de böyleydi. Dört kez dünya şampiyonu olan bir pilotumuz [Sebastian Vettel] vardı. Yani biz olaya sizin gibi kimin kaç şampiyonluk kazandığı açısından bakmıyoruz."

"Takım olarak adım atmak için o sınıftan bir sürücü getirdik. Bence hepimiz Fernando'ya sahip olmaktan bir şeyler öğrendik ve aynı şey Lance için de geçerli."

"Bu açıdan bakıldığında her şey normal ve bizim de bu deneyimlerden ders çıkarmamız gerekiyor ve bu hem sürücü hem de takım tarafında yaptığımız bir şey."

"Bence genel olarak sürücüler arasında normal değil ama konjonktürel olduğunu söyleyebileceğim belirli bir boşluk var, bazen biraz trafik oluyor, bazen bir virajda bir aksaklık oluyor."

"Ama normalde sürücülerin onda üçlük farklar içinde olduğunu düşünüyorum." dedi.