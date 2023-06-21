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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Aston Martin takım patronu Mike Krack'e göre Kanada'dan da takım arkadaşının gerisinde ayrılan Lance Stroll kötü bir yarış çıkartmadı.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Kanada'da karışık bir hafta sonu geçiren Stroll, sıralama turlarını 12. sırada tamamlamasının ardından nispeten güçlü bir yarış geçirdi ve damalı bayrakta Valtteri Bottas'ı geçerek dokuzuncu olmayı başardı.

Ancak takım arkadaşı Fernando Alonso'nun bir kez daha podyuma çıktığını, Stroll'ün ise babası ve patronu Lawrence Stroll'ün koyduğu "çifte podyum" hedefini tutturmaya yaklaşamadığını dahi düşünürsek, kendisi için işler pek de yolunda gitmiyor.

Yine de Aston Martin kendisine güvenmeye devam ediyor ve Stroll'ün iyi bir yarış çıkarttığına bir kez daha vurgu yapıyor.

Takım patronu Mike Krack, "[Sıralama turlarında] yol tutuşu bulmakta zorlandı, eğer bu şekilde zorlanırsanız ve kendinize güveniniz yoksa, o zaman işiniz çok zordur."

"Yarışta ise gerçekten iyiydi. Kendisini trafikten kurtardık ve önü açıkken ön gruptakilerle aynı tur zamanlarını tutturabildi." 

"Ancak DRS trenindeyken 16. sıradan tırmanmak kolay değil, dolayısıyla büyük bir başarı elde etti." 

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Kağıt üzerinde sadece dokuzuncu görünüyor ve takım arkadaşı ikinci bitirdiği için pek de iyi performans göstermediğini düşünüyorsunuz. Ancak nereden başladığını da hesaba katarsak gayet iyi bir yarışı geride bıraktı." dedi.

"Sıralama turları herkes için çok önemli, nitekim diğer araçları gördünüz, Sergio [Perez] gibi hızlı bir araca sahip olsanız dahi tırmanmak zor."  

"Kendisi buradan ve gelecek yarışlardan olumlu sonuçlar çıkaracaktır."

"Yüksek hızlı pistlerde çok güçlü olduğunu biliyoruz ve bu tür birkaç pistimiz olacak, bu yüzden her iki [araçla] da puan alabileceğimizden eminim." dedi.

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