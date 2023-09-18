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Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi"

Lance Stroll'ün kazasıyla ilgili konuşan Aston Martin takım patronu Mike Krack'a göre yaşananlar Stroll'ün spora ne kadar bağlı olduğununbir kanıtı.

Matt Kew
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Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1

Q1'deki son turunda epey zorlayan Stroll, son virajda bordürlere epey sert girdi ve aracın arka tarafını kaybederek spin attı.

Yüksek hızda gelen bu spinin ardından sertçe bariyerlere çarpan Stroll'ün aracı epey hasar gördü, neyse ki kendisinde ciddi bir sakatlık bulunmuyor.

Yine de gerek potansiyel komplikasyonlar, gerek de aracın onarılmasının maliyetli olması nedeniyle risk almak istemeyen takım, ortak alınan bir kararın ardından Stroll'ü yarıştan çekti.

Stroll'ün kazasıyla ilgili konuşan Krack, "Bence bu kaza kendisinin F1'e ne kadar bağlı olduğunun bir kanıtı."

"Birçok kişi Stroll'ün adanmışlığını sorguluyor, ancak böyle bir viraja bu kadar hızlı girebilmek için adanmışlığa ihtiyacınız var." 

"Dolayısıyla yaşananlar kendisinin adanmışlığını gösteriyor." 

"Lance çok güçlü. İnsanların düşündüğünden çok çok daha güçlü. Kendisini kazadan sonra röportaj verirken gördünüz. İyi olacağından şüphem yok."

"Birtakım ağrıları var, eğer böyle bir kaza geçirirseniz, bütün kaslarınızın zorlandığını hesaba katmanız gerekmekte. Spor salonunda çok zor bir gün geçirdiğinizde kendinizi iyi hissetmemeniz gibi bir şey."

"Dolayısıyla yarıştan çekilmenin Japonya'ya daha iyi hazırlanabilmek için doğru karar olduğunu düşünüyorum."

"En önemli şey onun iyi olması. Diğer her şey ikinci planda." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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