Aston Martin: "Stroll'ün hem elinde hem de bileğinde sorun var"

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Lance Stroll geçtiğimiz günlerde İspanya'nın güneyinde bisiklet antrenmanı yaparken kolundan sakatlanmıştı.

Kanadalı sürücü sezon öncesi testleri kaçırmak zorunda kaldı ve 3 ila 5 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak ilk yarışa katılmama ihtimali var.

Perşembe günü Bahreyn'de Aston Martin takım patronu Mike Krack'e Stroll'ün durumu soruldu.

Krack şöyle yanıt verdi: "Lance geçen hafta bisiklet antrenmanı yapıyordu. Sonrasında sakatlanmasına neden olan küçük bir kaza geçirdi."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Tedbir amaçlı olarak bir süre beklemenin ve önümüzdeki haftaya hazırlanmanın daha iyi olacağına karar verdik."

"Kişisel olduğu için sakatlığın detaylarına girmek istemiyorum. Elinden ve bileğinden sakatlandı ama diğer detayları açıklamayacağım."

Krack, Stroll'ün Bahreyn Grand Prix'sine katılıp katılmayacağı sorusuna, "Zamanı geldiğinde size haber vereceğiz." yanıtını verdi.

Son olarak Krack'e Stroll'ün yerine testlerde piste çıkan Drugovich'in kalan günlerde sürüş yapıp yapmayacağı soruldu.

"Sabah direksiyona Felipe geçti. Bunu takımın çıkarları doğrultusunda, olası tüm seçenekleri değerlendirmek için yaptık."

"Önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında, direksiyona kimin geçeceğiyle ilgili nihai kararımızı henüz vermedik. Bunu yapmak için birkaç saatimiz daha var."