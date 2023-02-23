Önceki / Hulkenberg: "Henüz yolun başındayız" Sonraki / Horner: "Üç günlük test yeterli"
Formula 1 Haberler

Aston Martin: "Stroll'ün hem elinde hem de bileğinde sorun var"

Aston Martin patronu Mike Krack, Lance Stroll'ün elinden ve bileğinden sakatlandığını doğruladı. İlk yarışta yer alıp almayacağı ise bir muamma.

Ekleyen:
, Editör
Aston Martin: "Stroll'ün hem elinde hem de bileğinde sorun var"
Haberi dinle

Lance Stroll geçtiğimiz günlerde İspanya'nın güneyinde bisiklet antrenmanı yaparken kolundan sakatlanmıştı.

Kanadalı sürücü sezon öncesi testleri kaçırmak zorunda kaldı ve 3 ila 5 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak ilk yarışa katılmama ihtimali var.

Perşembe günü Bahreyn'de Aston Martin takım patronu Mike Krack'e Stroll'ün durumu soruldu.

Krack şöyle yanıt verdi: "Lance geçen hafta bisiklet antrenmanı yapıyordu. Sonrasında sakatlanmasına neden olan küçük bir kaza geçirdi."

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Tedbir amaçlı olarak bir süre beklemenin ve önümüzdeki haftaya hazırlanmanın daha iyi olacağına karar verdik."

"Kişisel olduğu için sakatlığın detaylarına girmek istemiyorum. Elinden ve bileğinden sakatlandı ama diğer detayları açıklamayacağım."

Krack, Stroll'ün Bahreyn Grand Prix'sine katılıp katılmayacağı sorusuna, "Zamanı geldiğinde size haber vereceğiz." yanıtını verdi.

Son olarak Krack'e Stroll'ün yerine testlerde piste çıkan Drugovich'in kalan günlerde sürüş yapıp yapmayacağı soruldu.

"Sabah direksiyona Felipe geçti. Bunu takımın çıkarları doğrultusunda, olası tüm seçenekleri değerlendirmek için yaptık."

"Önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında, direksiyona kimin geçeceğiyle ilgili nihai kararımızı henüz vermedik. Bunu yapmak için birkaç saatimiz daha var."

paylaşım
yorumlar

Hulkenberg: "Henüz yolun başındayız"

Horner: "Üç günlük test yeterli"
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Formula 1

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum" Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Son Haberler

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

F1 Formula 1

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık" Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

SBK World Superbike

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil" Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

F1 Formula 1

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

F1 Formula 1

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı? Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.