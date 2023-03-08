Aston Martin, Stroll'e yardımcı olmak için direksiyon desteğini artırmış

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Sezon açılışından iki hafta önce Stroll, bir bisiklet kazasında yaralandı ve sezon öncesi testleri kaçırmak zorunda kaldı. Kanadalı pilotun yerine Felipe Drugovich geçti.

İki kırık bilek ve bir kırık ayak parmağına rağmen Stroll, sezonun açılış yarışında aracına geri dönebildi.

Bahreyn Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlayan Stroll, "Sağlık ekibim inanılmazdı."

"İki hafta boyunca bana yardım eden herkese çok teşekkür etmeliyim."

"İspanya'daki Doktor Amir, o olmasaydı şu anda burada olmam mümkün olmazdı, gerçekten inanılmaz biri. Ve günde 10 saat bileklerimle ve ayak parmağımla ilgilenen osteopatım Henry. Son iki hafta boyunca bana yardımcı olan insanların bir listesi var." dedi.

Stroll kazanın ardından doktorların kendisine 'En erken olarak sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde dönebileceğini' söylediklerini açıkladı. Ancak Kanadalı pilot ilk yarışta geri dönmeyi başardı. Serbest antrenmanlarda zaman zaman direksiyonu tek eliyle tutan Stroll, yarışta her iki bileğini de kullanabildi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stroll, "Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Takım benim için direksiyondaki destek seviyesini biraz artırdı. Bu yüzden biraz daha kolay oldu."

"Acıyı bir kenara bırakırsak, eğlenceliydi. Son 20 turda sonuna kadar mücadele ettim." dedi.

Aston Martin'in takım patronu Mike Krack, Stroll'ün yarış hafta sonunun başında oldukça dikkatli davrandığını açıkladı: "Cuma günü kendisini biraz korudu ve yarışı engelleyebilecek herhangi bir hareket yapmamaya çalıştı. Odak noktası tabii ki sıralama turları ve yarıştı ama sıralama turları çok kısa ve bunu her zaman başaracaktır."

Takım, Stroll'ün yarışamayacak durumda olması halinde Drugovich'i piste çıkarmaya hazırdı.

Krack, "Endişelenmedim çünkü Felipe de buradaydı, testlere de katılmıştı."

"Lance'in iyileşme süreci için yanında ekibi vardı ve kendilerine çok güveniyorlardı. İdare edebileceğini söylediklerinde onlara güvenmemiz gerekiyordu ve öyle yaptık." dedi.

Stroll, takım arkadaşı Alonso'nun üçüncü olmasının ardından takımın başarılı bir başlangıç yapmasından heyecan duyduğunu belirtti.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate after securing a podium finish Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kanadalı pilot, "Takım adına gerçekten çok mutluyum, bu sezona başlamak için harika bir yol. Fernando podyumda ve son iki haftada olanları göz önünde bulundurduğumda altıncı olduğum için mutluyum. Hareket edemiyordum ve yürüyemiyordum. Şu anda burada olabileceğimi hiç düşünmüyordum."

"Hâlâ olanları sindirmeye çalışıyorum, bu puanları toplamak ve bu aracı kullanmak harika, sezona harika bir başlangıç." dedi.

Yarış hakkında konuşan Stroll, "Bence Sanal Güvenlik Aracı olmasaydı Hamilton'ı geçebilirdik. Orada biraz zaman kaybettik. Sonlara doğru onu yakalıyorduk."

"Ancak son 20 turda en büyük sınırlayıcı faktör ağrımdı. 10. viraj gibi virajlarda ağrı olmadan dönmekte zorlanıyordum. Sadece sona ulaşmaya çalışıyordum ama yine de aracı kullanmak çok eğlenceliydi. Bu harika bir araç." dedi.