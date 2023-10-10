Aston Martin'den Stroll destek: "Sadece bir duygu patlaması yaşadı"
Mike Krack, Lance Stroll'ün fizyoterapisti Henry Howe'u itmesinin çok da büyütülmemesi gerektiği görüşünde.
Katar Grand Prix'si sıralama turlarının ilk bölümünde havlu atan Lance Stroll, garaja dönünce çok sinirlenmiş ve direksiyonu araçtan fırlatmıştı.
Ardından sinirini sert şekilde ittiği antrenörü ve fizyoterapisti Henry Howe'dan çıkardı.
Birçok kişi Stroll'ü eleştirdi ancak Aston Martin takım patronu Mike Krack sürücüsünü savundu.
Racingnews365'in aktardığına göre Krack, "Sonuçlar beklentilerinizin altında kaldığında ve üst üste gelmeye devam ettiğinde, bir noktada duygu patlaması yaşarsınız."
"Bir oyuncu oyundan alındığında koçun elini sıkmayabilir hatta formayı ya da su şişesini fırlatabilir- bunu çok görüyoruz."
"Bir sürücüyle konuşacaksam, adrenalini düşene kadar beklemeyi tercih ederim."
"Eminim ki bizler pit duvarında, araçtan çıktıktan sonra doğrudan basın karşısına gitmek zorunda kalan sürücülerden 10-20 kat daha az adrenalin salgılıyoruz."
"Sporculardan beklediğimiz şey duygulardır ve beklediğimiz şekilde tepki vermeyince onları yargılarız... Peki bunu yapmak doğru bir şey mi? Yargılarımız konusunda dikkatli olmalıyız."
"Bunu görmek istiyoruz çünkü o zaman konuşacak bir şeyimiz oluyor."
"Fakat bazı insanlar klimalı bir odanın kanepesinde oturup 'Bir yarış pilotu böyle davranamaz' diye düşünüyor."
"Bence sürücülere ve elit sporculara daha fazla saygı göstermeliyiz." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Son Haberler
Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"
Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"
Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”
Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”
Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"
Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"
Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı
Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar