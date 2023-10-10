Aston Martin'den Stroll destek: "Sadece bir duygu patlaması yaşadı"

Katar Grand Prix'si sıralama turlarının ilk bölümünde havlu atan Lance Stroll, garaja dönünce çok sinirlenmiş ve direksiyonu araçtan fırlatmıştı.

Ardından sinirini sert şekilde ittiği antrenörü ve fizyoterapisti Henry Howe'dan çıkardı.

Birçok kişi Stroll'ü eleştirdi ancak Aston Martin takım patronu Mike Krack sürücüsünü savundu.

Racingnews365'in aktardığına göre Krack, "Sonuçlar beklentilerinizin altında kaldığında ve üst üste gelmeye devam ettiğinde, bir noktada duygu patlaması yaşarsınız."

"Bir oyuncu oyundan alındığında koçun elini sıkmayabilir hatta formayı ya da su şişesini fırlatabilir- bunu çok görüyoruz."

"Bir sürücüyle konuşacaksam, adrenalini düşene kadar beklemeyi tercih ederim."

"Eminim ki bizler pit duvarında, araçtan çıktıktan sonra doğrudan basın karşısına gitmek zorunda kalan sürücülerden 10-20 kat daha az adrenalin salgılıyoruz."

"Sporculardan beklediğimiz şey duygulardır ve beklediğimiz şekilde tepki vermeyince onları yargılarız... Peki bunu yapmak doğru bir şey mi? Yargılarımız konusunda dikkatli olmalıyız."

"Bunu görmek istiyoruz çünkü o zaman konuşacak bir şeyimiz oluyor."

"Fakat bazı insanlar klimalı bir odanın kanepesinde oturup 'Bir yarış pilotu böyle davranamaz' diye düşünüyor."

"Bence sürücülere ve elit sporculara daha fazla saygı göstermeliyiz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images