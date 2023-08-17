Aston Martin: "Stroll takıma büyük katkı sağlıyor"

Fernando Alonso sezonun ilk 12 yarışında birden fazla podyum elde etti; İspanyol pilot ilk beş yarışta dört üçüncülük, Monako ve Kanada'da ise birer ikincilik aldı.

Diğer Aston Martin'de yarışan Lance Stroll ise çok daha sakin bir sezon geçirdi ve şimdiye kadarki en iyi sonucu Avustralya'da elde ettiği dördüncülüktü.

Buna rağmen takım patronu Mike Krack, Kanadalı pilotun güçlü sezonuna dikkat çekti.

Stroll'ün zihinsel gücüne övgüde bulunan ve takıma büyük katkı verdiğini söyleyen takım patronu, sözlerine şöyle devam etti: "Sezonun en çarpıcı anlarının podyumlar olması şart değil."

"Benim için en öne çıkan anlardan ilki Lance'in sakatlıktan sonra pistlere dönmesi, diğeri Fernando'nun Monako'daki özel yaklaşımıydı."

"Lance kırık bileğe ve kırık ayak parmağına rağmen direksiyona dönerek ne kadar savaşçı olduğunu gösterdi. Bunu yapmasını sağlayan ruh herkese moral verdi ve bizi gerçekten olumlu bir havaya soktu."

"Lance'in şansı bu yıl pek de yaver gitmedi: kırık kemikleri bir yana, aslında onun hatası olmayan fakat aleyhinde işleyen birkaç şey oldu."

"Şampiyona tablosu belli bir hikaye sunuyor ama gerçekte takım içinde neler olduğunu biliyoruz."

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images