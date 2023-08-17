Aston Martin: "Stroll takıma büyük katkı sağlıyor"
Lance Stroll, Fernando Alonso'nun epey ardında kalmış olabilir fakat takım patronu Mike Krack kendisinden epey etkilenmiş durumda.
Fernando Alonso sezonun ilk 12 yarışında birden fazla podyum elde etti; İspanyol pilot ilk beş yarışta dört üçüncülük, Monako ve Kanada'da ise birer ikincilik aldı.
Diğer Aston Martin'de yarışan Lance Stroll ise çok daha sakin bir sezon geçirdi ve şimdiye kadarki en iyi sonucu Avustralya'da elde ettiği dördüncülüktü.
Buna rağmen takım patronu Mike Krack, Kanadalı pilotun güçlü sezonuna dikkat çekti.
Stroll'ün zihinsel gücüne övgüde bulunan ve takıma büyük katkı verdiğini söyleyen takım patronu, sözlerine şöyle devam etti: "Sezonun en çarpıcı anlarının podyumlar olması şart değil."
"Benim için en öne çıkan anlardan ilki Lance'in sakatlıktan sonra pistlere dönmesi, diğeri Fernando'nun Monako'daki özel yaklaşımıydı."
"Lance kırık bileğe ve kırık ayak parmağına rağmen direksiyona dönerek ne kadar savaşçı olduğunu gösterdi. Bunu yapmasını sağlayan ruh herkese moral verdi ve bizi gerçekten olumlu bir havaya soktu."
"Lance'in şansı bu yıl pek de yaver gitmedi: kırık kemikleri bir yana, aslında onun hatası olmayan fakat aleyhinde işleyen birkaç şey oldu."
"Şampiyona tablosu belli bir hikaye sunuyor ama gerçekte takım içinde neler olduğunu biliyoruz."
Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf: Motorsport Images
Son Haberler
Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?
Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor? Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?
Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor
Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor
Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun
Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun
Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"
Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı" Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar