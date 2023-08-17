Prime'a abone ol
Önceki / Croft: "Sprint yarışları için ayrı bir şampiyona olmalı, yedek sürücüler kullanılmalı" Sonraki / Stoddart: "Alpine, Szafnauer'i görevden alarak hata etti"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Aston Martin: "Stroll takıma büyük katkı sağlıyor"

Lance Stroll, Fernando Alonso'nun epey ardında kalmış olabilir fakat takım patronu Mike Krack kendisinden epey etkilenmiş durumda.

Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso sezonun ilk 12 yarışında birden fazla podyum elde etti; İspanyol pilot ilk beş yarışta dört üçüncülük, Monako ve Kanada'da ise birer ikincilik aldı.

Diğer Aston Martin'de yarışan Lance Stroll ise çok daha sakin bir sezon geçirdi ve şimdiye kadarki en iyi sonucu Avustralya'da elde ettiği dördüncülüktü.

Buna rağmen takım patronu Mike Krack, Kanadalı pilotun güçlü sezonuna dikkat çekti.

Stroll'ün zihinsel gücüne övgüde bulunan ve takıma büyük katkı verdiğini söyleyen takım patronu, sözlerine şöyle devam etti: "Sezonun en çarpıcı anlarının podyumlar olması şart değil."

"Benim için en öne çıkan anlardan ilki Lance'in sakatlıktan sonra pistlere dönmesi, diğeri Fernando'nun Monako'daki özel yaklaşımıydı."

"Lance kırık bileğe ve kırık ayak parmağına rağmen direksiyona dönerek ne kadar savaşçı olduğunu gösterdi. Bunu yapmasını sağlayan ruh herkese moral verdi ve bizi gerçekten olumlu bir havaya soktu."

"Lance'in şansı bu yıl pek de yaver gitmedi: kırık kemikleri bir yana, aslında onun hatası olmayan fakat aleyhinde işleyen birkaç şey oldu."

"Şampiyona tablosu belli bir hikaye sunuyor ama gerçekte takım içinde neler olduğunu biliyoruz."

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

Fotoğraf: Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Croft: "Sprint yarışları için ayrı bir şampiyona olmalı, yedek sürücüler kullanılmalı"

Stoddart: "Alpine, Szafnauer'i görevden alarak hata etti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Formula 1

Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı" Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Formula 1

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak" Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım" Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Son Haberler

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

F1 Formula 1

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor? Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

F1 Formula 1

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

F1 Formula 1

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı" Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol