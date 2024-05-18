Aston Martin, Stroll nedeniyle 100 Avro para cezası aldı
Aston Martin, Lance Stroll'ün Emilia-Romagna GP 3. antrenman seansında pit yolundaki hız sınırını aştığı gerekçesiyle 100 Euro para cezası aldı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Stroll, 3. antrenman seansının 43. dakikasında pit yolundayken 80.1 km/s hız yaptığı için 100 Euro para cezası aldı.
Normalde pit yolundaki hız sınırı 80 km/s olduğu için Stroll, 80.1 km/s hızla kuralları ihlal etmiş oldu. İhlal çok küçük olduğu için cezası da o derece küçük oldu.
Cuma günkü antrenmanlarda Red Bull'dan Sergio Perez, hız sınırını 8.9 km/s aştığı için 1000 Euro para cezası almıştı.
Hakemler bu olay dışında, Kevin Magnussen ve Daniel Ricciardo arasında yaşanan olay nedeniyle pilotları görüşmeye çağırdılar.
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