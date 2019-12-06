Aston Martin, Stroll iddialarını yalanlamadı

Autocar'ın haberine göre, Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'i satın almayı planlıyor. Lawrence Stroll, geçtiğimiz yıllarda da Force India Formula 1 takımını satın almış ve bu takımın yeni ismi Racing Point olarak belirlenmişti.

Aston Martin'in şu anki hisselerine bakıldığında farklı farklı firmalar görülüyor. Örneğin Kuveyt merkezli Adeem/Primewagon şirketi %36'lık bir hisseye sahipken, Morgan adlı otomobil firmasının da hissedarlarından birisi olan InvestIndustrial %31'lik bir hisseye sahip. Mercedes'in sahibi olan Daimler Grubu da Aston Martin'in %4'lük hisselerini elinde bulunduruyor.

Aston Martin'in geriye kalan %29'luk hisseleri ise halka açık konumda. Lawrence Stroll'ün tam olarak yüzde kaçlık bir hisse alacağı bilinmiyor. Fakat büyük oranlardan bahsediliyor.

Bu konudaki iddiaların artmasın üzerine şirketin başkanı Andy Palmer yorum yapmak zoruna kaldı ve şöyle dedi: "Kesinlikle bize katılabilecek yeni yatırımcılar aramıyoruz. Ancak bu, böyle bir yatırımcı olmayacağı anlamına da gelmiyor."

Palmer bu açıklamayla Stroll iddialarını tamamen yalanlamamış oldu. İlerleyen haftalarda bu konu hakkında gelişmeler yaşanması bekleniyor.