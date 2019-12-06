Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Stroll iddialarını yalanlamadı

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, Stroll iddialarını yalanlamadı
Ekleyen:
, Editör
6 Ara 2019 19:14

Aston Martin'in CEO'su Andy Palmer, yeni yatırımcılar aramadıklarını söylemesine rağmen Lawrence Stroll iddialarını kesin olarak yalanlamamayı seçti.

Autocar'ın haberine göre, Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'i satın almayı planlıyor. Lawrence Stroll, geçtiğimiz yıllarda da Force India Formula 1 takımını satın almış ve bu takımın yeni ismi Racing Point olarak belirlenmişti.

Aston Martin'in şu anki hisselerine bakıldığında farklı farklı firmalar görülüyor. Örneğin Kuveyt merkezli Adeem/Primewagon şirketi %36'lık bir hisseye sahipken, Morgan adlı otomobil firmasının da hissedarlarından birisi olan InvestIndustrial %31'lik bir hisseye sahip. Mercedes'in sahibi olan Daimler Grubu da Aston Martin'in %4'lük hisselerini elinde bulunduruyor.

Aston Martin'in geriye kalan %29'luk hisseleri ise halka açık konumda. Lawrence Stroll'ün tam olarak yüzde kaçlık bir hisse alacağı bilinmiyor. Fakat büyük oranlardan bahsediliyor.

Bu konudaki iddiaların artmasın üzerine şirketin başkanı Andy Palmer yorum yapmak zoruna kaldı ve şöyle dedi: "Kesinlikle bize katılabilecek yeni yatırımcılar aramıyoruz. Ancak bu, böyle bir yatırımcı olmayacağı anlamına da gelmiyor."

İlginizi çekebilir:

Palmer bu açıklamayla Stroll iddialarını tamamen yalanlamamış oldu. İlerleyen haftalarda bu konu hakkında gelişmeler yaşanması bekleniyor.

 

Sonraki haber
Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

Önceki haber

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 6 Ara
Cum 29 Kas
FP2
Cum 6 Ara
Cum 29 Kas
FP3
Cum 6 Ara
Cmt 30 Kas
Q1
Cum 6 Ara
Cmt 30 Kas
Yarış
Cum 6 Ara
Paz 1 Ara
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

42dk
2
Formula 1

Abiteboul: "F1'in en iyi motoru Renault ve Ferrari'de"

1s
3
Formula 1

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak

2s
4
Formula 1

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”

5
Formula 1

Isola: “Pilotlar lastiklerin daha kötü olduğunu söylüyorlar”

3s

Son Videolar

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

Son Haberler

Aston Martin, Stroll iddialarını yalanlamadı
F1

Aston Martin, Stroll iddialarını yalanlamadı

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"
F1

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

Abiteboul: "F1'in en iyi motoru Renault ve Ferrari'de"
F1

Abiteboul: "F1'in en iyi motoru Renault ve Ferrari'de"

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak
F1

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak

Isola: “Pilotlar lastiklerin daha kötü olduğunu söylüyorlar”
F1

Isola: “Pilotlar lastiklerin daha kötü olduğunu söylüyorlar”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.