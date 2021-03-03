Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
277 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız" Sonraki / Ocon yeni sezon kaskını tanıttı
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, İngiliz spor otomobil şirketinin Formula 1'e geri dönmesinin ardından, sponsorların ilgi odağı haline geldiğini dile getirdi.

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

Aston Martin, yeni sezonda 1960'dan bu yana ilk kez Formula 1'de yer alacak ve 2021 için dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaşarak dikkatleri daha da üzerlerine çektiler.

Hem ikonik markanın spora gelişi, hem de Lawrence Stroll'un iş dünyasındaki güçlü duruşu, pek çok sponsoru takıma çekti ve geride kalan süreçte çok sayıda sponsorluk anlaşması yaptılar.

Otmar Szafnauer, Reuters'a şöyle konuştu: "Herkes bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor. Aston Martin, sahip olduğu isim, yapmaya çalıştığımız şey ve gelecek planlarımız, bu yıl çok sayıda sponsorun ilgisini çekti."

"Bence Aston Martin markası onları cezbediyor ve mevcut sponsorlar da takip ettiğimiz yönden memnunlar." dedi.

Takım, Cognizant ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atarken, BWT'yi normal sponsor olarak takımda tuttu, daha sonra SentinelOne, Peroni Libera, Netapp ve Crypto.com gibi önemli anlaşmalara imza attı.

Szafnauer, pek çok takımın sponsor bulmakta zorlandığı bir dönemde, sürekli sponsor bulmalarını iki şeye bağlıyor: "Bazıları kesinlikle Aston Martin'le ilgili ve bazıları Lawrence'in tutkusu. Yani ikisinin bir kombinasyonu."

"Bana göre Sebastian Vettel'le yapılan anlaşmanın buna etkisi ikincil. Bu ikincil bir şey olabilir, ancak sahip olduğumuz hırsı gösteriyor." yanıtını verdi.

Son olarak Aston Martin'in hedefleriyle ilgili, "Geçen yıl geçirdiğimiz yılın devamıysa, o zaman yarışların çoğunda en hızlı üçüncü araca sahip olmak, birden fazla kez podyuma çıkmak, bir yarışı kazanmak ve hatta yarış galibiyetleri için mücadele etmek  bizim için önemli bir başarı olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Önceki haber

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Sonraki haber

Ocon yeni sezon kaskını tanıttı

Ocon yeni sezon kaskını tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

1s
2
Formula 1

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

18s
3
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
4
Formula 1

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

2s
5
Formula 1

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

23s
Son Haberler
Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak
F1

Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak

26dk
Ocon yeni sezon kaskını tanıttı
F1

Ocon yeni sezon kaskını tanıttı

59dk
Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu
F1

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

1s
Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
F1

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

2s
Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"
F1

Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"

2s
Son Videolar
Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
16s

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
19s

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
1 Mar 2021

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
1 Mar 2021

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
28 Şub 2021

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Ocon yeni sezon kaskını tanıttı
Formula 1 / Son dakika

Ocon yeni sezon kaskını tanıttı

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor
Formula 1 / Son dakika

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Son Haberler

Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak

Ocon yeni sezon kaskını tanıttı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon yeni sezon kaskını tanıttı

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.