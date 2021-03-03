Aston Martin sponsorların ilgi odağı oldu

Aston Martin, yeni sezonda 1960'dan bu yana ilk kez Formula 1'de yer alacak ve 2021 için dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaşarak dikkatleri daha da üzerlerine çektiler.

Hem ikonik markanın spora gelişi, hem de Lawrence Stroll'un iş dünyasındaki güçlü duruşu, pek çok sponsoru takıma çekti ve geride kalan süreçte çok sayıda sponsorluk anlaşması yaptılar.

Otmar Szafnauer, Reuters'a şöyle konuştu: "Herkes bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor. Aston Martin, sahip olduğu isim, yapmaya çalıştığımız şey ve gelecek planlarımız, bu yıl çok sayıda sponsorun ilgisini çekti."

"Bence Aston Martin markası onları cezbediyor ve mevcut sponsorlar da takip ettiğimiz yönden memnunlar." dedi.

Takım, Cognizant ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atarken, BWT'yi normal sponsor olarak takımda tuttu, daha sonra SentinelOne, Peroni Libera, Netapp ve Crypto.com gibi önemli anlaşmalara imza attı.

Szafnauer, pek çok takımın sponsor bulmakta zorlandığı bir dönemde, sürekli sponsor bulmalarını iki şeye bağlıyor: "Bazıları kesinlikle Aston Martin'le ilgili ve bazıları Lawrence'in tutkusu. Yani ikisinin bir kombinasyonu."

"Bana göre Sebastian Vettel'le yapılan anlaşmanın buna etkisi ikincil. Bu ikincil bir şey olabilir, ancak sahip olduğumuz hırsı gösteriyor." yanıtını verdi.

Son olarak Aston Martin'in hedefleriyle ilgili, "Geçen yıl geçirdiğimiz yılın devamıysa, o zaman yarışların çoğunda en hızlı üçüncü araca sahip olmak, birden fazla kez podyuma çıkmak, bir yarışı kazanmak ve hatta yarış galibiyetleri için mücadele etmek bizim için önemli bir başarı olacak." dedi.