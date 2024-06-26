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Formula 1

Aston Martin: "Sorunlarımızı çözmek için yeterli zamanımız yok"

Mike Krack, Aston Martin aracında ihtiyaç duyulan güncellemeler için takımın sabırlı olması gerektiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alonso, geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde düzenlenen İspanya Grand Prix'sinin ardından hayal kırıklığına uğradı çünkü hem kendisi hem de takım arkadaşı puan alamadı. 

Daha sonra, takımın potansiyeli hakkında konuşmak yerine işe yarayacak güncellemeler getirmeye odaklanması gerektiği ile ilgili bir demeç verdi.

"Çok fazla hayal kırıklığına uğrayamayız."

"Daha çok çalışmanın, daha az konuşmanın ve daha fazlasını sunmanın zamanı geldi. Yapmak istediğimiz şey bu."

Aston Martin, aracın bazı kritik zayıflıklarının farkında olsa da, bunlar giderilmesi kolay özellikler değil.

Macaristan Grand Prix'sinde ortaya çıkabilecek bir güncelleme de dahil olmak üzere yakın zamandaki güncellemelerin işleri iyileştireceğine dair umutlar olsa da, Aston Martin durumunun şu anki yarışlar nedeniyle daha karmaşık hale geldiğini söylüyor.

Takım patronu Mike Krack bu konuda şunları söyledi: "Karşılaştığınız sorunlardan biri de bu. Altı hafta içinde beş yarışa çıkıyorsunuz."

"Monako, Imola ve aynı araçla 14 puan aldığımız Kanada'dan sonra araç hakkında çok fazla fikir sahibi olduk. Mesele bunları düzeltmek ancak zamanınız yok. Şu anda asıl sorun bu."

"Bu yüzden şu anda her hafta sonu araçtan en iyi verimi almalı ve bu parçaları mümkün olduğunca çabuk getirmeliyiz."

Takım, yaz tatilinden önce gelecek olan güncellemenin daha iyi olacağına inanıyor.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf tarafından: Francois Tremblay / Motorsport Images

Alonso'nun gelecek güncellemelerin fark yaratabileceğini düşünmesiyle birlikte Krack da kendine güvendiğini söyledi.

"Bu konuda ikimiz de iyimseriz ve bu cesaret verici."

"Daha önce sahip olduğumuzdan çok daha iyi bir anlayışa sahibiz. Bu da geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor."

"Önümüzdeki yarışlardan başlayarak hazır olur olmaz parçaları getirmeye devam edeceğiz. Bu yüzden sadece Budapeşte'ye odaklanmamalıyız, ama gerçekten mümkün olduğunca hızlı gelişmeye çalışmalıyız."

Krack ayrıca takım sahibi Lawrence Stroll'ün 'sabrının taştığına dair' herhangi bir endişesi olmadığını, takımın 2024 sezonuna yaptığı etkileyici başlangıcın üzerine bir şey koyamadığını söyledi.

Stroll'ün talepleri konusunda çok sert bir kişiliğe sahip olup olmadığı sorusuna Krack şu yanıtı verdi: "Evet ama aynı zamanda Formula 1'in işleyişi konusunda da çok bilgili."

"Yani sabırlı olmasa bile, güncelleme getirmenin ve gelişmenin zaman aldığını biliyor. O yüzden her şeyden haberdar, bize düşen de hedeflediğimiz güncellemeleri getirmek."

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