Aston Martin: "Sonuçlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor"

Aston Martin, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa önemli bir güncelleme paketiyle geldi fakat ilk seansta yaşanan fren problemleri, bu paketin anlaşılmasına yardım etmedi.

Sonrasında sıralama turları olduğu için takım, istediği tempoyu yakalayamamışa benziyor.

Sıralama turlarında iki araçla birden ilk bölümde elenen Aston Martin'in patronu Mike Krack, kendileri için iyi bir gün olmadığını kabul etti.

Krack şöyle konuştu: "Çok yakın bir sıralama seansı oldu ve bugün bazı şeyleri en iyi noktaya getiremedik."

"Grid pozisyonlarımızın gerçek potansiyelimizi yansıttığını düşünmüyorum."

"Antrenman sırasında her iki araçta da fren problemi vardı. Bundan ötürü ön frenler aşırı ısınıyordu ve bu sorunu çözmek bize değerli hazırlık zamanına mâl oldu."

"Sıralama turlarına geldiğimizde zaten geride kalmıştık ve böylesine yakında bir gridde bu bize pahalıya patladı."

"Seansın son anları pit yolundaki trafik nedeniyle zorlaştı. Sonrasında her şey oldukça aceleye geldi, zaman daraldı ve bu da hazırlık sürecini epey etkiledi."

"Bence daha iyisini yapabiliriz ve yapmak zorundayız."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage