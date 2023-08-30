Aston Martin, son güncellemesi nedeniyle pit ekipmanında değişiklik yaptı

Tasarımcılar, difüzörün yüzeyinde yapılan değişikliklerle birlikte çalışmak üzere küçük bir papyon tarzı kanatçık kullanmanın bir yolunu buldular. Bu kapsamda ilginç görüntüye sahip yeni eklenti AMR23'ün arka çarpışma yapısının altına eklendi.

Her ne kadar takım bu parçayla yarışmamış olsa da, bu parçanın tanıtımı hafife alınacak bir şey değil; zira ekip bu parçayı araca takmak için açıkça fazladan çaba sarf etmişti, dolayısıyla bunun iyi bir faydası olmalıydı.

Bu kanatçığın tanıtılmasının bir sonucu olarak Aston Martin'in pit ekipmanını yeniden tasarlamak zorunda kalması ve arka kaldırma krikosunun elden geçirilmesi bunun en net göstergesiydi.

Normalde daha basit bir fincan tarzı çözüm olan kriko, pit stop sırasında aracı kaldırmak için genellikle çarpışma yapısının altına kayar.

Ancak, bu tasarım yeni kanatçıkla birlikte kullanıldığında muhtemelen parçayı kıracaktı. Bu durum gerçekten de antrenman sırasında yaşandı ve takımın bununla yarışmamayı tercih etmesinin nedeni muhtemelen buydu.

Tekrar hasar riskini önlemek için Aston Martin arka kriko çanağı tasarımını yeniden geliştirdi, böylece artık bir durma anında kanatçığa zarar verme riski ortadan kaldırıldı.

Diğer takımlardan herhangi birinin, sadece kanatçığı dahil etmek için değil, aynı zamanda yeni bir arka kriko tasarlamak ve üretmek için gereken yatırım göz önüne alındığında, kanatçığı daha fazla araştırmaya değer bulup bulmadığını görmek ilginç olacak.

Zemin, zemin altı ve zemin çitlerinde yapılan değişikliklerin yanı sıra AMR23'ün motor kapağı kaportasında da bir yaklaşım değişikliği oldu.

Aston Martin AMR23 motor kapağı kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Takımın bu bölgedeki son güncellemesinde, kapağın omurgası boyunca bir soğutma menfezi ve bunun üzerine kaldırılmış köpekbalığı yüzgeci vardı.

Ancak, yeni güncellemede bu gelişim yönünü tersine çevrildi ve yüzgeç kapağa yeniden takılıp kısaltıldı.

En büyük değişiklik, bu bölgedeki karoserin şeklinde ve bunun soğutma çıkışı üzerindeki etkisinde meydana geldi. Ortasında bir çukur bulunan çift namlulu bir düzen yerine artık düz bir yüzey söz konusu.

Bunun soğutma çıkışının arka kısmındaki dış akış üzerinde açıkça bir etkisi olacaktır, çünkü artık hava akışını merkez çizgiye yönlendirmemektedir.

Mercedes'in tabandaki değişiklikleri

Mercedes, W14'te birkaç küçük değişiklikle mücadeleye yeniden katıldı ve bunlardan ilki bu sezon boyunca takımın geliştirdiği alanlardan birisiydi.

Kenar kanadın ön kısmı, takımın aracın performansını pistten piste dengelemeye yardımcı olmak için etrafında yapılan diğer değişikliklerle birlikte optimize ettiği için 2023'te zaten birkaç kez değiştirildi.

Takım, Belçika'da kenar kanadındaki çıkıntı sayısını 3'ten 2'ye düşürmüştü.

Mercedes W14 floor comparison Fotoğraf: Uncredited

Hollanda'da akış koşullarını daha da iyileştirmek için, bu parçaların yüksekliğini artırmayı ve uzunluğunu azaltmayı tercih ederken, aynı zamanda onların alt yarısına metal bir kaplama ekledi.

Aracın arkasına doğru akış kalitesini iyileştirmek için iç ayna kasnağında da küçük bir değişiklik yapıldı.

Bu arada, Belçika Grand Prix'sinde çıkarılan kirpik benzeri girdap üretici kanatçıklar, Hollanda GP'de yeniden W14'ün SIS kaportasının kenarına takıldı.

Aracın arka tarafında Mercedes, pistin gereksinimlerine göre ayarlamak ve difüzör ile arka kanat arasındaki akış etkileşimine yardımcı olmak için yeni bir kiriş kanat düzenlemesine sahipti.

Haas tasarım değişimi

Haas, Hollanda Grand Prix'sinde hem gelişim sürekliliği açısından hem de diğer takımlarda görülen geliştirmelerin tetiklediği yön değişimi açısından bir dizi ilginç özellik içeren yeni bir ön kanat tanıttı.

Aerodinamik varyantlarını daha etkili bir şekilde kullanmayı amaçlayan takım için en büyük fark, ön kanadın üçüncü ve dördüncü planyaları arasındaki yuva boşluğu ayırıcı braketlerin sayısını beşten dörde düşürmesiydi.

Bu tasarım konseptini ilk kez 2022'deki ABD Grand Prix'sinde Mercedes'te görmüştük ancak Gümüş Oklar, yasallığı konusundaki sorular nedeniyle bu çözümü kullanamamıştı.

Ancak, FIA'nın bu ayırıcıların aerodinamik kullanımına yönelik tutumundaki değişikliğin ardından, Ferrari bu sezonun başlangıcında benzer bir tasarım kullandı ve Haas bunları Monako'da ön kanadına ekledi.

Takım ayrıca kanadı dengelemeye yardımcı olmak için ikinci ve üçüncü elemanların arasına üçüncü bir flap pivotu ekledi.

Haas VF-23 front wing Fotoğraf: Uncredited

Yeni ön kanat, Haas'ın en arkadaki iki planyada yarı ayrık flap ve kenar plakası birleşimini benimsemesiyle, ilk kez Mercedes'te görülen başka bir tasarıma da sahip. Tıpkı Mercedes'te olduğu gibi, flap uçları hafifçe içeri itilmiş ve kenar plakasına sabitlemek için metal braketler kullanılmış.

Haas ayrıca birleşim noktasındaki bu bölümün üzerine monte edilmiş iki kanatçığı da muhafaza etmiş ancak muhtemelen aşağıdaki değişikliklerle birlikte çalışmak üzere ince modifikasyonlar yapmış.

Yukarıda bahsedilen değişiklikler büyük ölçüde kanadın hava akımını dışarı yönlendirme kabiliyetini artırmaya yönelik olsa da, kanatçıkların şeklinde de hem orta açıklık bölümünde hem de burnun yan tarafına bağlandıkları yerde değişiklikler var.