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Aston Martin, sıradaki üç yarış için önemli güncellemeler hazırlıyor

Tom McCullough, Aston Martin'in sonraki yarışlar için önemli güncellemelerin hazırlığında olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Imola ve Monako'daki zorlu hafta sonlarının ardından her iki Aston Martin pilotu da Montreal'de puan kazandı: Fernando Alonso 6. olurken, Lance Stroll 7. sırada yer aldı.

Takım AMR24'ü geliştirmeye devam ediyor fakat İspanya, Avusturya ve İngiltere'de yapılacak yarışlar kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Aston Martin baş mühendisi Tom McCullough,  Marca'ya verdiği demeçte aracı geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

McCullough şöyle dedi: "Sezonun bu noktasında araçta geliştirmek istediğimiz şeyleri belirleriz ve güncellemeler üzerinde çalışırken asıl dikkatimizi buna veririz."

"Performansı ve aerodinamik yapıyı kademeli olarak geliştirmeye, şasinin zayıf noktalarını ortadan kaldırmaya çalışırız."

"Görevimiz, sürücülerin AMR24'ü güven içerisinde kullanabilmeleri ve takvimdeki tüm pistlerde tutarlı sonuçlar almalarını sağlamak."

"Takım şu anda yavaş virajlarda zorluklar çekiyor ve getirilen güncellemeler de bu tarz sorunları ortadan kaldırmaya yönelik."

"Güncellemeleri zaten kısmen uyguladık, ancak daha fazla güncelleme getireceğiz ve bunların Barselona, Red Bull Ring ve Silverstone gibi pistlerde bize yardımcı olmasını bekliyoruz."

"Aynı zamanda, takımların birbirlerine hız açısından giderek yaklaştıklarını görüyoruz, bu nedenle aracın potansiyelini her yarışta kullanmak önemli olacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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