Aston Martin, Singapur'dan mutlu ayrılıyor
Lance Stroll, çifte puanla tamamladıkları Singapur GP'nin ardından mutlu olduklarını dile getirdi.
Aston Martin pilotu Lance Stroll, doğru strateji ve şansın yardımıyla Singapur GP'yi altıncı sırada tamamlamıştı.
Sebastian Vettel'in de sekizinci olmasıyla İngiliz ekip, hafta sonunu çifte puanla kapattı.
Stroll, "Bu yarışta altıncı sırayı almak çok güzel bir duygu. Kendi açımdan bu yılki en iyi sonucumu aldım."
"Seb için de iyi bir gündü, bu sayede takım için çok sayıda puan almayı başardık."
"Bu, takımda sıkı şekilde çalışan herkes için harika bir sonuç."
"Yarışın kendisi çok zordu çünkü pistin yüzeyi tüm yarış boyunca çok kaygandı ve olaylardan uzak kalmak zordu."
"Tıpkı cumartesi günü olduğu gibi pistin kuruması çok uzun zaman aldı."
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Kuru zemin lastiklerine geçmeden önce asfaltın kurumasını beklemeliydik ve bence takım, bu geçişi çok iyi şekilde yaptı."
"Takımlar şampiyonasında yukarı çıkmak harika. Bu, sezonun son bölümüne girerken bize büyük destek veriyor." dedi.
Takım patronu Mike Krack de yarış boyunca iyi performans sergilediklerini düşünüyor.
Krack, "Lance hızlı ve sabırlı bir sürüş çıkarıp, altıncı oldu ve bize sekiz puan getirdi. Sekizinci sırayı alan Sebastian ise dört puan daha getirdi."
"Çok kaygan bir pistte, her iki pilotumuz da son derece zor bir görevin üstesinden geldiler. Bu sayede takımlar şampiyonasında birkaç sıra yukarı çıktık ve bu da son zamanlarda kaydettiğimiz istikrarlı ilerleme için memnuniyet verici bir sonuç."
"Her zaman olduğu gibi Formula 1 bir takım işidir ve özellikle son birkaç gün boyunca zorlu şartlarda sıkı şekilde çalışan ve yarışta pit stoplarımızı mükemmel şekilde uygulayan mekanikerlerimizi takdir etmek istiyorum."
"Şimdi çok farklı bir pist olan Suzuka'ya gidiyoruz ve pozitif ivmemizi orada da sürdürmeyi umuyoruz." dedi.
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