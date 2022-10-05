Aston Martin, Singapur'daki iyi sonucun ardından rehavete kapılmak istemiyor

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Singapur'dan Lance Stroll ile 6, Sebastian Vettel ile 8. sırada ayrılan takım, bu sezonki en iyi sonucunu elde ederken, takımlar şampiyonasında da Haas ve AlphaTauri'nin önüne geçerek yedinci sıraya yükseldi -bir hayli gerileyen altıncı Alfa Romeo ile puan farkı ise sadece 15!

Bu iyi sonuca rağmen rehavete kapılmayan Krack, Aston Martin için sadece bir kötü hafta sonunun dahi durumu hızla değiştirebileceğinin farkında.

Yarışın ardından konuşan Krack "[Elde ettiğimiz puanlar] çok değerli, çünkü [takımlar şampiyonasında] iki sıra atladık. Ancak uyanık olmamız gerekiyor, çünkü bu durum hızla tersine dönebilir. Bu yüzden gerçekten konsantre olmamız gerekiyor, henüz çizgiyi geçmedik."

"Sezon boyunca en azından bu iki takımı [Haas ve AlphaTauri] yenmek istedik. Eğer bunun gibi bir ya da iki yarış daha çıkarırsak o zaman biraz daha ileriye bile bakabiliriz. Ama bence gerçekçi olmalı, sıkı çalışmaya devam etmeli ve nereye varacağımızı görmeliyiz."

"Önümüzde hâlâ beş yarış ve kazanılacak birkaç puan var. Suzuka'da iki araçla birden yarış dışı kalmamız ve rakiplerimizin iyi puanlar toplamaları, durumun tekrar tersine dönmesi anlamına gelebilir, dolayısıyla formumuzu korumamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın bir kez olsun diğerlerinin sorun yaşadığı bir yarışta iyi performans sergilemesinden ötürü rahatladığını itiraf eden Krack, "Sonunda sıkı çalışmalarımızın ve önemli olduğunda önlerde kalmak için verdiğimiz tutarlı çabanın karşılığını aldık."

"Sezon boyunca birçok kez bir veya iki puan aldığımız yarışlar oldu. Singapur'da ise lastik aşınması konusunda biraz daha şanslıydık, yine de önemli anlarda iyi bir pozisyonda kalmayı başardık, pilotlarımız da yanlış bir adım atmadı. Bu da böyle yarışlarda işe yarıyor."

"Zandvoort'tan bu yana ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Singapur'da ufak bir güncellememiz olmuştu, gelecek hafta [Suzuka'da] da küçük bir güncelleme getireceğiz. Bence aracın zayıf yönlerini tespit etmemiz ve istikrarlı bir şekilde bunları ortadan kaldırmaya çalışmamız oldukça iyi."

"Açıkçası epey gerilerden geldik, ancak Zandvoort'tan itibaren Alpine ve McLaren'den o kadar da uzak olmadığımızı gördünüz. Bizim için en önemli şey orta sıranın önlerinde yer alabilmekti -bunu başardık."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Erik Junius

Son olarak artık sadece küçük çaplı güncellemelerin geleceğini söyleyen Krack, yine de takımın aracını geliştirmeye devam edebileceğine inanıyor.

Krack, "Silverstone'da nasıl çalıştığını anlamamız bir ya da iki yarışımızı alan bir güncelleme getirdik, ardından Fransa'da küçük bir değişiklik yaparak yolumuzu bulmayı başardık."

"Tüm bu değişikliklerin ardından nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini daha fazla anladık. İşte bu yüzden bütçe sınırı dahilinde yapabileceklerimizi yapmaya devam ediyoruz."

"Örneğin araç ayarlarını değiştiriyor veya ufak parçalar getiriyoruz. Artık büyük parçalar gelmeyecek, ancak daha hızlı ilerlemek için bir sonraki adımın ne olduğunu anlamaya çalışarak yolumuza devam etmemiz çok önemli." dedi.