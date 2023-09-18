Aston Martin, Singapur'daki düşük performansın sebebini araştırıyor

Singapur GP'nin Aston Martin adına pek iyi bir yarış değildi, oysa sezon başında buranın galibiyet için en büyük şansları olduğundan bahsediliyordu.

Takım patronu Mike Krack, puansız kapattıkları yarışın ardından şöyle konuştu: "Singapur takım için gerçekten gerçekten zor geçti."

"Bugün sadece bir araçla yarıştık ve Lance'i Japonya'da tekrar aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Fernando'nun yarışı, Sanal Güvenlik Aracı periyodunda yapılan pit stopta, arka krikonun düzgün şekilde kullanılamaması nedeniyle sona erdi."

"Tam olarak ne olduğunu analiz etmemiz gerekiyor. Fakat bu sorun olmasaydı bile bugün puan almak zor olurdu."

"Bu zor günlerden dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde yapmamız gereken çok iş var: nerede daha fazla performans bulabileceğimizi anlamalıyız."

"Bu sezon önümüzde hâlâ uzun bir yol var; daha yedi yarış var ve karşımıza pek çok fırsat çıkacak."

Bunun sezonun en kötü performansı olup olmadığı sorusuna Krack, "Evet, bu yıl birkaç kötü yarışımız oldu fakat birkaç tane de iyi yarışımız oldu."

"Bence 22 yarışlık bir sezonda iniş çıkışlar olması normaldir."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu yüzden bu hafta sonundan dersler çıkarmalı, olumlu yönleri değerlendirmeli ve mümkün olduğunca hızlı şekilde Japonya'ya gitmeliyiz."

"Singapur bence bizim için olduğu kadar padokun pek çok kısmı için sürpriz oldu çünkü tamamen farklı bir düzen vardı. Bu yüzden durumu anlamamız gerekiyor."

"Asfalt yenilenmiş, viraj düzenleri farklı. Yani tüm bunların anlaşılması gerekiyor. Fakat bu konuda sadece biz değil, diğer bazı garajlarda da soru işaretleri var."

Krack, gelişim konusunda adımlara ihtiyaçları olduğunun farkında.

"Hatırlayacağınız üzere ilk birkaç yarışın ardından artık gelişim yarışının başladığını söylemiştim ve bu altyapıya sahip değiliz, diğer takımların sahip olduğu cephaneye sahip değiliz."

"Biz sürekli gelişmeye çalışırken, diğerleri de aynı şeyi yapıyor, hatta belki daha yüksek oranda yapıyor."

"Fakat işte bu yüzden ekibimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden fabrikamızı büyütüyoruz."

"Yine de harika bir sezon geçiriyoruz ve bu gelişim sürecinden dersler çıkarmalıyız, takım altyapısını nerede geliştirmemiz gerektiğine bakmalıyız."

Böylelikle Aston Martin'in puan serisi de sona erdi.

Krack, "Her yarışta puan almıştık. Sanırım Fernando her yarışta puan alan tek pilottu; Max'in serisi gibi bu da bugün bitti ama bu bizi şu anda etkilemeyecek."

"Büyük bir darbe olmayacak. Japonya'yı sabırsızlıkla bekliyoruz ve daha önümüzde bir sürü yarış var."

"Yani bu bizi çok rahatsız eden bir şey değil. Elbette hoş değil ama bir drama da değil." dedi.