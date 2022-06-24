Aston Martin, Silverstone'a daha fazla güncelleme getirecek

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Aston Martin, sezona yaptığı zorlu başlangıcın ardından, İspanya Grand Prix'sine Red Bull'un RB18 aracıyla kıyaslanmasına sebep olan büyük bir güncelleme getirdi.

Takım, güncellemeden bu yana formunda ilerleme kaydetti ve son üç yarışın her birinde puan aldı.

Fakat Aston Martin takım patronu Mike Krack, İspanya'da çok fazla etkili olmayan güncellemenin ardından Monako, Azerbaycan ve Kanada'daki cadde pistlerinde daha rekabetçi oldukları göz önüne alındığında, takımın "fazla hırslı" olmaması gerektiğini söyledi.

Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll'un umutlarını daha da artırmak için, Barselona'daki yeni pakette görülen bazı zayıflıkları çözmek amacıyla Britanya Grand Prix'sine daha fazla güncelleme getirilmesi planlanıyor.

Krack, "Barselona'da güncelleme yaptık ancak orada açıkça tempo eksikliğimiz de vardı ve araç değişmedi."

"Kesinlikle daha iyi olan bir aracımız var ama aynı zamanda pistler de, Barselona benzeri pistlere kıyasla daha rekabetçi olmamıza yardımcı oldu."

"Ayaklarımızı yere basmalıyız. Önümüzdeki pistler için güncelleme getirmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu yüzden bu seçimi yaptık."

"Rekabetçi kalabilmek için aracımızı güncellememiz gerekiyor çünkü herkesin Silverstone'a güncelleme getireceğini biliyoruz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Barselona benzeri bir pist olduğu için Silverstone'un Aston Martin için daha zor bir hafta sonu olup olmayacağı sorulan Krack, şu cevabı verdi: "Dediği gibi güncelleme getireceğiz ve bu, diğerlerine kıyasla ne kadar geliştiğimize bağlı olacak."

"Planlarımıza çalıştık, biraz daha büyük paketler, daha küçük paketler bulduk ve yarışların gidişatına göre aracın Barselona'daki zayıf yönlerini de belirledik."

Barselona'daki AMR22 konsepti, aracın lansmandaki versiyonuna paralel olarak tasarlandı ancak takıma çok daha geniş bir ayar aralığı sağladı.

Bu, Aston Martin'i takımlar şampiyonasında sonuncu olmaktan kurtararak, düzenli olarak puan ve Q3 için mücadele etmesini sağladı ve takımı 2022 aracını geliştirmeye devam etmeye teşvik etti.

Krack şunları ekledi: "Orta grubun ne kadar sıkışık olduğuna bakın, çok fazla pozisyon kazanmak için büyük bir adım atmanıza gerek yok."

"Geçmişte bu biraz farklıydı, gerçekten düşük pozisyonlarda olduğunuzda araçlar arasında büyük farklar vardı. Fakat Bakü'de, sanırım 3. antrenmanda, 5. ve 15. sıra arasında yaklaşık 0.4 saniye fark vardı."

"Eğer o grubun önünde olmayı başarırsanız, aldığınız puanlar, 0.2-0.3 saniye geride olduğunuzdakine kıyasla çok daha fazla oluyor."

"Bu yüzden sadece yeni araca baktığımızı söyleyemiyoruz. Bu grubun önüne gelmemiz lazım ve sonrasında puan için mücadele etmek çok kolay olacak çünkü yılı, başladığımız yerde bitiremeyiz."