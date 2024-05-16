Aston Martin: "Sezona başlarken beşinci olmayı bekliyorduk"

Aston Martin, geçen yıl çok iyi bir performans sergilemesinin ardından 2024'e pozitif şekilde başladı ancak şimdiye kadar podyuma çıkamadı.

Şampiyonayı beşinci sırada götüren Aston Martin, yeni güncellemelerle durumu toparlamak istese de henüz bunu yapamadı.

Mike Krack, Aston Martin'in ilk altı yarışta sergilediği performansla ilgili şöyle dedi: “Sezonun ilk birkaç ayı oldukça yoğun geçti. Performans açısından beklediğimiz yerdeyiz. Ön tarafla aramızdaki farkı kapattık ama rekabet çok yoğun."

"Bu yıla girerken en hızlı beşinci takım olmayı bekliyorduk ve şimdiye kadar da yarış temposunda genel olarak bu seviyede olduk."

“Sıralama turlarında en hızlı üçüncü takım olduk, ki bu da olumlu bir gelişme. Şimdi tek turdaki güçlü performansımızdan faydalanabilmek adına aracı geliştirmek için çok çalışıyoruz.

Imola sorulduğunda Krack, “Puan kazanmak her yarış için ilk hedefimiz ve Imola'da da durum farklı olmayacak. İyi bir sıralama temposuna sahibiz, dolayısıyla ilk işimiz bunun devam etmesini sağlamak olacak. Ardından bunu güçlü bir yarış pozisyonuyla bitirmeye çalışacağız."

“Tipik olarak Imola'da çok fazla geçiş fırsatı yok, bu nedenle pist pozisyonu kilit önemde olacak." dedi.

Araçta herhangi bir güncelleme olup olmadığı sorusuna Krack, “Imola'ya sezon içi gelişim programımızın bir parçası olarak yeni bir güncelleme getiriyoruz. Bu, belirlediğimiz birkaç gelişim noktasını ele almalı, ancak hepsi göreceli kazançlar çünkü F1'de kimse durmuyor ve rakiplerimiz de yeni parçalar getirecek."

“Yapabileceğimiz tek şey kendimize odaklanmak ve aradaki farkı kapatmaya devam etmek." cevabını verdi.