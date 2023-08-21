Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Aston Martin 2023'te yarış kazanamamış olabilir fakat altı kez podyuma çıkmayı başardılar ve sezonun özellikle ilk bölümünde en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdiler.

Sezon ilerledikçe Aston Martin en hızlı beşinci takıma kadar geriledi fakat bunun güncellemelerle ilgili olduğu söyleniyor.

Konu hakkında konuşan Aston Martin patronu Krack, takımının yılın başında aldığı sonuçların rakiplerin hatalarıyla da bağlantılı olduğunu söyledi.

Krack şöyle dedi: "Bu iyi bir nokta."

"Ekstrem performans gösterdiğimizi düşünmüyorum. Bence diğerleri başlangıçta düşük performans gösterdi."

"En hızlılarla aramızdaki farka baktığımızda, geçen yıla kıyasla onlara doğru iyi bir adım attığımızı söyleyebilirim."

"Dolayısıyla iyi bir performans sergilediğimizi görebiliyoruz ama attığımız adıma rağmen aslında ikinci olacak kadar hızlanmayı beklemiyorduk."

"Bence bu bir kombinasyon. Ekstrem performans gösterdiğimizi düşünmüyorum. Evet, iyi performans gösterdik ama diğerleri de düşük performans gösterdi."

"Sezon ilerledikçe kendilerini toparladılar ve arayı biraz açtılar."

"Biz bu farkı kapatmayı başaramadık. Hatta fark biraz büyüdü."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, in the pits during FP1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Öyle bir noktaya geldiler ki son üç yarışta sadece 21 puan alabildiler.

Krack bu konuda, "Bu elbette bir mücadele. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi, bir 'form düşüşü' yaşadığınızda, bununla başa çıkmak için nasıl bir takım dinamiği yarattığınız çok önemlidir."

"Mesela herkes çok mu üzgün görünüyor? Tesadüfen yaz arasından hemen önceye geldi ve herkes biraz yorgun görünüyordu, herkes yoğunluk nedeniyle tükenmişti."

"Britanya'dan sonra sonra gerçekten çok yorgundum - daha önce hiç olmadığım kadar yorulmuştum. Bu size işin yoğunluğunu gösteriyor. Yorgunluğu form düşüklüğü ile birleştirirseniz, bu çok iyi bir karışım ya da iyi bir kokteyl olmaz."

"Bu nedenle takımdan gelen pozitif tepkiyi görünce çok şaşırdım. Bu bana gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösterdi."

"Herkesi yarışta tutmak gerçekten zorlu bir iş fakat insanların biraz huysuz davranmasına da izin vermelisiniz. Belki şimdi buna, yani omzuna dokunmaya ve destek olmaya daha fazla ihtiyaçları var, iyi gittiğimizden çok daha fazla ihtiyaç var."

"Bu yüzden kimin buna ihtiyacı olduğunu ve kimin olmadığını hissetmeye çalışıyorum." dedi.