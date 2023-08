Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Aston Martin 2023'te yarış kazanamamış olabilir fakat altı kez podyuma çıkmayı başardılar ve sezonun özellikle ilk bölümünde en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdiler.

Sezon ilerledikçe Aston Martin en hızlı beşinci takıma kadar geriledi fakat bunun güncellemelerle ilgili olduğu söyleniyor.

Konu hakkında konuşan Aston Martin patronu Krack, takımının yılın başında aldığı sonuçların rakiplerin hatalarıyla da bağlantılı olduğunu söyledi.

Krack şöyle dedi: "Bu iyi bir nokta."

"Ekstrem performans gösterdiğimizi düşünmüyorum. Bence diğerleri başlangıçta düşük performans gösterdi."

"En hızlılarla aramızdaki farka baktığımızda, geçen yıla kıyasla onlara doğru iyi bir adım attığımızı söyleyebilirim."

"Dolayısıyla iyi bir performans sergilediğimizi görebiliyoruz ama attığımız adıma rağmen aslında ikinci olacak kadar hızlanmayı beklemiyorduk."

"Bence bu bir kombinasyon. Ekstrem performans gösterdiğimizi düşünmüyorum. Evet, iyi performans gösterdik ama diğerleri de düşük performans gösterdi."

"Sezon ilerledikçe kendilerini toparladılar ve arayı biraz açtılar."

"Biz bu farkı kapatmayı başaramadık. Hatta fark biraz büyüdü."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, in the pits during FP1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images