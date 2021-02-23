Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı geçtiğimiz günlerde Girard-Perregaux ve Replay firmaları ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıklamıştı.

Bu akşam yeni bir açıklamayan yayınlayan Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı, siber güvenlik şirketi SentinelOne ile anlaştığını ve yeni sezonda ekibin siber güvenlik partnerinin SentinelOne olacağını duyurdu.

İngiliz şirketin zaten otomobil tarafında SentinelOne ile ortaklığı bulunuyordu ve yeni sezonda takımın altyapısını da koruyacak.

SentinelOne’ın sağlayacağı görev odaklı servislere ek olarak Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı, SentinelOne’dan hisse senedi aldı.

Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll şunları söyledi: "Aston Martin’i geri hak ettiği yere, motor sporlarının en üst noktası olan Formula 1’e getirirken; SentinelOne’ın, Aston Martin Cognizant F1 Takımı’nın kilit ortaklarından biri olmasından çok memnunum."

Anlaşma kapsamında SentinelOne logolarının yeni Aston Martin aracında yer alması bekleniyor.