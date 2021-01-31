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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin: "Satış haberleri 'saf saçmalıktan' ibaret"

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Aston Martin: "Satış haberleri 'saf saçmalıktan' ibaret"
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, Editör

Aston Martin, şirketin Çinli bir yatırımcıya satılacağı yönündeki söylentilerin "saf saçmalıktan" ibaret olduğunu belirtti.

Formula 1 muhabiri Joe Saward, geçtiğimiz günlerde Aston Martin'le alakalı bazı iddialar ortaya atmıştı.

Joe Saward, kendi blogundaki yazısında Aston Martin’in tekrar satılma ihtimalinin bulunduğunu yazmıştı. Marka için her şeyin yolunda gitmediği ve Stroll’ün devralmasıyla tüm sorunların kaybolmadığını öne süren Saward'a göre Çinli BYD Auto Company şirketi, markayı satın almakla ilgileniyordu.

Bundan ötürü Aston Martin için hem Stroll hem Formula 1 döneminin beklenenden kısa sürebilirdi.

Motorsport.com bunun üzerine Aston Martin'le iletişime geçti ve iddialar hakkındaki yorumlarını sordu.

Aston Martin tarafından bilgilendirilmiş bir F1 takım sözcüsü şöyle yanıt verdi: "Lawrence Stroll söylentiyi ‘saf saçmalık ve tamamen yanlış’ olarak yorumladı."

"Stroll, proje konusunda çok hevesli olduğunu ve uzun ve başarılı bir geleceğe inandığını da vurguladı." 

Haberde Aston Martin'in satışının 4.1 milyar sterline tamamlanacağına da yer verilmişti.

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Editör Kemal Şengül

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