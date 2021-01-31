Aston Martin: "Satış haberleri 'saf saçmalıktan' ibaret"

Formula 1 muhabiri Joe Saward, geçtiğimiz günlerde Aston Martin'le alakalı bazı iddialar ortaya atmıştı.

Joe Saward, kendi blogundaki yazısında Aston Martin’in tekrar satılma ihtimalinin bulunduğunu yazmıştı. Marka için her şeyin yolunda gitmediği ve Stroll’ün devralmasıyla tüm sorunların kaybolmadığını öne süren Saward'a göre Çinli BYD Auto Company şirketi, markayı satın almakla ilgileniyordu.

Bundan ötürü Aston Martin için hem Stroll hem Formula 1 döneminin beklenenden kısa sürebilirdi.

Motorsport.com bunun üzerine Aston Martin'le iletişime geçti ve iddialar hakkındaki yorumlarını sordu.

Aston Martin tarafından bilgilendirilmiş bir F1 takım sözcüsü şöyle yanıt verdi: "Lawrence Stroll söylentiyi ‘saf saçmalık ve tamamen yanlış’ olarak yorumladı."