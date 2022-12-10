Aston Martin rüzgar tüneli 2024 sezonunun ortasında kullanıma girebilir

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Tünel şu anda Silverstone'da devam etmekte olan yeni fabrika projesinin bir parçası, ancak Mayıs ayında kullanıma girecek fabrikanın aksine bir sonraki yıla kadar kullanılmayacak.

Şu anda Brackley'deki Mercedes tünelini kullanan takım, 2025 aracı AMR25 üzerindeki ilk çalışmayı burada yaptıktan sonra yeni tesise geçecek.

Teknik direktör Dan Fallows, "Rüzgâr tünelinin 2024 sezonunun ortasında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Bunun 2025 sezonuna en azından bir miktar katkısı olacağını umuyoruz."

"Bence tünelin devreye alınma ve diğer süreçlerinin nasıl ilerlediğine bağlı olarak, AMR25 muhtemelen yeni tünelden önemli ölçüde etkilenecek ilk araç olacak."

"Fabrikanın kendisine gelince, o da önümüzdeki yıl kademe kademe devreye girecek, dolayısıyla ondan önceki araçların da yeni fabrikanın faydasını göreceğini umuyoruz." dedi.

Aston Martin Silverstone factory tour Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Yeni bir tünele geçmenin bir anlık bir iş olmadığını belirten Fallows, takımın tünelden alınan verilerin gerçekle uyuşup uyuşmadığını da anlaması gerektiğini belirtti.

Fallows, "Bir rüzgar tüneli inşa ettiğinizde kaçınılmaz olarak bir devreye alma sürecinden geçmeniz gerekir. Amaç, tünelin görmeyi beklediğiniz rakamları verip vermeyeceğini belirlemektir."

"Çok yüksek kaliteli bir tesis olan Mercedes rüzgar tünelinde test yapacak kadar şanslıyız, bu nedenle yeni tesisimizin bunlarla tutarlı sonuçlar verdiğinden emin olmamız gerekiyor."

"Bu da belli bir zaman alıyor. Ancak bu süreci hızlandırmak için yapabileceğimiz şeyler var. Açıkçası hedefimiz mümkün olan en kısa sürede yeni tünele geçebilmek."

"Dünya standartlarında bir tesis olacağına hiç şüphe yok ve gerektiğinde buna 7/24 erişebilmek elbette çok önemli."

"Geliştikçe ve rüzgar tünelinde çalışma imkanımız azaldıkça, tünelde o kadar fazla zaman geçirmeyeceğimiz açık, ancak kendi tesisinize sahip olmak, başka deneyler de yapabileceğiniz anlamına geliyor ki bu çok değerli. Bunun yanı sıra tüneli başka bir ekiple paylaşmamak gibi bir lükse de sahip olacağız." dedi.