Aston Martin: "Rekabet açısından beklediğimiz yerdeyiz"

Aston Martin, geçtiğimiz sezona Red Bull'un en yakın rakibi olarak başlamıştı. Silverstone takımı sezon ilerledikçe geriye düştü ve sezonu 5. sırada noktaladı.

2024 sezonunun 3 yarışının ardından Aston Martin henüz bir podyum elde edemedi. Takımın teknik direktör yardımcısı Blandin, AMR24 aracından memnun olduklarını dile getirdi.

"AMR24 beklediğimiz gibi bir performans sergiliyor ve rekabet sıralamasında düşündüğümüz yerdeyiz."

"Kış boyunca iyileştirme için bir dizi alan belirledik ve AMR24 tüm bu alanlarda ileriye doğru bir adım olduğunu kanıtladı."

"AMR24 gelişim için güçlü bir platform ve sezon boyunca iyileştirmeler yapmamızı sağlayacak sürekli bir gelişim planımız var."

Bu hafta sonu gerçekleşecek Japonya Grand Prix'si için getirilen güncellemeler hakkında konuşan Blandin, bu ikonik pist ile ilgili birkaç yorumda da bulundu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Suzuka'da sürekli gelişimimizin bir parçası olarak zeminde, karoserde ve yeni bir kiriş kanadında değişiklikler içeren bir güncelleme sunacağız."

"Takımdaki pek çok yetenekli insanın sıkı çalışmasını ilk kez pistte görmeyi dört gözle bekliyorum. Aracın nasıl performans gösterdiğini ve pistte nasıl olduğumuzu görmek her zaman heyecan vericidir."

Ancak diğer takımlar da güncellemeler getireceği için her şey göreceli. Rekabetçi bir geliştirme yarışındayız, ancak umarım geliştirmelerimiz ileriye doğru bir adım olur ve ön tarafla aramızdaki farkı kapatmayı başarırız."

"Suzuka düşük ve yüksek hızlı virajların harika bir karışımı. Bu kombinasyon onu gerçekten zorlayıcı kılıyor ve aracınızın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlama fırsatı sunuyor."

"Aracınız burada iyi performans gösteriyorsa, çoğu pistte de iyi performans gösterecektir. Burası bir aracın sınırlarını zorlamak için özel bir yer: Sadece pilotlar ve mühendisler için gerçek bir meydan okuma değil, aynı zamanda burası tarihi bir pist ve buradaki taraftarların desteği başka hiçbir şeye benzemiyor."

"Bu yıl Japonya Grand Prix'si takvimde geçmişte olduğundan çok daha erken bir sırada yer alıyor, ancak bunun işleri çok fazla değiştirdiğini düşünmüyorum. Hava muhtemelen daha serin olacak ancak koşullarda büyük bir fark olacağını sanmıyorum."