Aston Martin, Red Bull'un 'yenilebilir' bir takım olduğunu düşünüyor
Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, Red Bull'un 'kesinlikle yenilebilir olduğuna inanıyor ancak Fernando Alonso bu konuda ihtiyatlı davranıyor.
Silverstone merkezli takım pazartesi sabahı yeni AMR24 aracını tanıtırken, F1 gridinde farkların kapanmasının dünya şampiyonu takımı en üst basamaktan indirecek biri için altın bir fırsat sunduğunu öne sürdü.
Aston Martin'in teknik direktörü Dan Fallows, başarının artık ayrıntılara bağlı olduğunu belirtirken, birisinin Red Bull'un önüne geçmesine sağlayacak yeterli performans potansiyelinin hala mevcut olduğunu düşünüyor.
Fallows, "Takımlar birbirine çok yaklaşıyor ve bence bu, otomobillerin çoğunda gördüğümüz benzerliklerin olması insanların otomobiller üzerinde büyük bir adım atma konusunda daha az yetenekli olduklarını gösteriyor."
"Mesele şu ki, artık gerçekten daha küçük ayrıntılar olan şeylerden daha iyi tur zamanları bulmaya çalışıyoruz. Bunlar zeminin ve otomobilin diğer parçalarının daha ayrıntılı unsurları."
"Ancak önümüzde geliştirilecek çok daha fazla tur zamanı var. Red Bull'un kesinlikle yenilebilir olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. Peşinde olduğumuz şey bu onlara odaklanıyoruz. Hedeflediğimiz şey de bu." dedi.
Fallow'un Red Bull hakkındaki düşünceleri, Aston Martin'in şu anda bunu başarabilecek bir araca sahip olduğunu öne sürmesinden ziyade bir zihniyetle ilgili olsa da, ekibinin bu yıl öncelik vermesi gereken şeyin daha tutarlı olmak ve agresif bir geliştirme planı üretmek olduğuna inanıyor.
Fallows, "Red Bull hakkında konuşuyoruz, çünkü performans açısından bir ölçüt oldukları açık. Ancak gerçekten en hızlı araç kim olursa olsun bizim için odak noktası o takım."
"Tek tek yarışları düşünmek yerine, mühendislik bakış açısıyla, her pistte çalışabilecek ve rekabet edebilecek bir araç yapmalıyız. Gerçekten de odaklandığımız şey bu: kullanılabilir ve sürücüler için iyi bir araç yapmak."
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
"Gerçekten de odaklanmaya çalıştığımız şey bu. İstatistikler ve Red Bull'a nasıl yaklaşacağımız bundan sonraki adım. Eğer bu performansı araca yansıtabilirsek, o zaman kendimize o seviyede rekabet etme kabiliyeti kazandırmış oluruz ki bizim de istediğimiz tam olarak bu." dedi.
Fallows takım için iddialı hedefler koyarken, Fernando Alonso 2024 sezonunda işlerin nasıl gelişeceğini gördüğü konusunda biraz daha ihtiyatlı.
Autosport/Motorsport.com tarafından Fallows'un iyimserliğini paylaşıp paylaşmadığı sorulan Alonso şunları söyledi: "Bunu söylemesi iyi bir şey! Yüzüme bir gülümseme geldi."
"Dan ile birkaç haftadır konuşmadım. Ama sezonun bu bölümünde iyimser olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanırım geçen yıl da gördük, Ferrari gerçekten güçlü bir şekilde bitirdi ve yılın son bölümünde birkaç pole pozisyonu elde etti."
"McLaren da sezon boyunca büyük bir adım attı ve birkaç yarışta Red Bull'a yaklaştı. Bakalım bu sezon neler olacak."
"Bence öncelikle düzenli olarak puanlar almalı, podyumlar için mücadele etmeli ya da geçen yıl olduğu gibi podyumlar için yarışmalıyız."
"Eğer bu konumda olursak, Aston Martin yeşili araçta ilk zaferi elde etmek çok güzel olacak. Umarım o an direksiyonda ben olabilirim."
"Ama adım adım ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok yakın bir sezon olacak. Bahse girerim bu yıl saniyenin onda ikisi ya da üçü arasında dört ya da beş takım var."
"Bu da sizi saniyenin onda ikisi kadar bir süre içinde podyum için ya da ilk 10'un dışında mücadele etmek zorunda bırakacak. Buna gerçekten odaklanmamız gerekiyor." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin'in en iyi yaklaşımının Red Bull'u takıntı haline getirmek yerine kendisinden en iyi verimi almaya odaklanmak olduğuna inanıyor.
Stroll, "Amacımızın gerçekten Red Bull'u yenmek olduğunu sanmıyorum. Yani, eninde sonunda oraya ulaşmak istiyoruz ama amacımız gerçekten de olabileceğimiz en güçlü takım olmak."
"Çok daha güçlü bir takım olmak için pek çok fikrimiz var, pek çok şey planlıyoruz. Odaklandığımız nokta da bu." dedi.
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