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Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

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, Şef Editör

Aston Martin F1 takımı, ekibini güçlendirme çalışmaları kapsamında Red Bull Racing'den Heath Cade ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

Son olarak Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Heath, yeni takımı Aston Martin'de de aynı pozisyonu alacak ve takımın gelecekteki personel yönetiminden sorumlu olacak.

Heath, kariyerinin çoğunu Havacılık, Uzay ve Otomotiv sektörlerinde Rolls-Royce ve Magna dahil olmak üzere büyük, son derece yetenekli küresel mühendislik ve üretim işletmelerinde çalışarak geçirdi ve zengin bir deneyim kazandı.

Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, "Heath Cade'in gelişi, Aston Martin Cognizant Formula One™ Takımının önümüzdeki aylarda ve yıllarda en yüksek seviyede performans göstermesini sağlamak için kurduğumuz yapıdaki en son görevlendirmedir."

"Heath, teknoloji ve mühendislik sektörleri hakkında kapsamlı bilgi birikimini getirecek ve heyecan verici yolculuğumuzda bize katılmaları için benzer düşünen ve olağanüstü yetenekli bireyleri çekmeye devam etmemize yardımcı olacak." dedi.

Cade ise, "Aston Martin Cognizant Formula One™ takımındaki yetenekli insanlara katılıyor olmaktan son derece gurur duyuyorum. Takımın liderleri tarafından başarı için ortaya konan net bir yol haritası var ve hem insanlara hem de tesislere önemli yatırımlar yapıldığını görmek çok motive edici."

"Bu projeye katılıyor olmak ve bu harika markayı gridin önünde taşımak için aynı tutkuyu paylaşan son derece yetenekli ve kararlı kişilerle birlikte çalışmak çok heyecan verici bir zaman olacak." dedi.

Aston Martin, daha önce yine Red Bull'dan Dan Fallows ve Andrew Alessi ile anlaşmıştı.

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