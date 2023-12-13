Aston Martin: "Red Bull'un DRS avantajını kapatmak zor bir iş"

Mevcut düzenlemelerin 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana, Milton Keynes merkezli takımın DRS ile diğerlerinden daha fazla düzlük hızı kazandığı açıkça görülüyor.

Tüm takımlar gibi Aston Martin de geçen ay Abu Dabi GP'de AMR23'te görülen en son güncellenmiş arka kanat ile bu hızı yakalamak için çok çalıştı.

McCullough, "Red Bull'un geçen yıl bu konuda çok güçlü olduğunu fark ettik. Geçen yıl Cidde'de herkesin ilk kez 'Vay canına, bu oldukça büyük bir DRS farkı' dediğini hatırlıyorum."

"Aracın tüm arka kısmı arasındaki etkileşim ve difüzör, kiriş kanadı, arka kanat, kanat ana plakası, hareketli kanat, fren kanalları üzerindeki yük, tüm bunların etkileşimi önceki nesil araçlardan oldukça farklı."

"DRS'yi açtığınızda mümkün olduğunca büyük bir erişime sahip olmanızı sağlamak amaçtır. Yunuslama ve istemediğimiz diğer tüm şeylerin olmadığı istikrarlı bir aerodinamik platform elde etmek ister, çok fazla yük binmesini istemezsiniz."

"Başlangıçta çok güçlü bir DRS'ye sahip değildik ve sistematik olarak bunu arttırırken dengeyi de korumaya çalışıyorduk." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

McCullough, DRS açılışını optimize etmenin verilen ödünler göz önüne alındığında kolay olmadığını söylüyor.

McCullough, "Yani aracın arkasındaki tüm bu unsurlar birbiriyle bağlantılı. Kurallar dahilinde yapabileceğiniz çok şey var. Her zaman bastırma kuvveti üretmeye ve çok fazla sürtünme olmamasına çalışıyorsunuz."

"Ancak bunun da ötesinde, DRS'yi açmak ve tüm bu şeylerin iyi çalışmasını sağlamak, aerodinamik ekipler için bir meydan okumadır."

"İşte bu yüzden bu alanda sadece bizim değil, başkalarının da oldukça fazla geliştirme yaptığını görüyorsunuz." dedi.

Abu Dabi'de denenen kanatla ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim için bu yılın sonunda rüzgar tünelinde ve CFD'de gördüklerimizi ilişkilendirmek için araca takmak önemliydi ve bazı çapraz araç, çapraz seans karşılaştırmaları yaptık ve kanat iyi performans gösteriyor."