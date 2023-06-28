Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız
Aston Martin son güncellemeyle Red Bull ile arasındaki DRS hız farkını kapatmak istiyor.
Aston Martin bu ayın başındaki Kanada Grand Prix'sine büyük ölçüde revize edilmiş bir sidepod ve taban tasarımıyla gelmişti.
Güncelleme sonrası Aston Martin, ileriye doğru büyük bir adım attı ve Montreal'de yeniden ikinci en hızlı takım oldu.
Takım, Red Bull'un DRS avantajının çok fazla olduğunu ve şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Montreal güncellemesinin kısmen daha verimli bir DRS sistemine sahip olmayı amaçlayıp amaçlamadığı sorulduğunda Aston Martin'in Performans Direktörü Tom McCullough şunları söyledi: "Bu bizim odaklandığımız alanlardan biri oldu, bu yüzden araca getirdiğimiz her güncellemede bunun üzerinde çalışıyoruz."
"Hepsi DRS çalışma sürecinde verimliliği yardımcı olmayla alakalı. Bu yüzden her güncellemede yeni adımlar atıyoruz ve bu da o doğrultuda küçük bir adımdı."
Aston Martin AMR23 sidepod backfill channel
Photo by: Uncredited
"Araçta yapılan her güncelleme, özellikle daha önce güçlü olmadığımız alanlarda daha fazla yere basma gücüne sahip olmaya yönelik."
"Belki de araçta yaptığımız bazı güncellemeler diğer bazı pistlere Kanada'ya kıyasla daha iyi uyacak."
Takım patronu Mike Krack, takımın yüksek hızlı virajlara sahip pistlerde daha güçlü olmasını bekliyor.
"Kanada özel bir yer. Barselona'da nerede olduğunuzu belirlemek için birkaç yarış beklememiz gerektiğini söylemiştim."
"Güncellemeler ve pist düzeni net bir tablo elde etmeyi gerçekten zorlaştırıyor, bu nedenle bu noktada söylenebilecek en güvenli şey Red Bull'un önde olduğu ve diğer üçünün yakın olduğu."
"[Geleneksel pistler konusunda] endişeli değilim çünkü son güncellemelerin işe yaradığını düşünüyorum."
"Çok sayıda yüksek hızlı virajın olduğu bazı pistler var ve yüksek hızlı virajlarda geliştiğimizi düşünüyorum, bu yüzden aslında onları sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Çünkü bu tür pistlerde Red Bull'un gerçek gücünü göreceğiz ve ne kadar uzakta olduğumuzu daha iyi anlayacağız."
"Araca yeni parçalar taktığınızda, aracınızın farklı koşullarda, farklı yere basma güçlerinde nasıl olduğuna dair yeni bir öğrenme süreci başlıyor."
"Öğrenecek çok şeyimiz var ve önümüzdeki yarışlarda aracı daha da geliştirmeliyiz."
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