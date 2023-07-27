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Aston Martin, Red Bull'dan önemli bir isimle anlaştı

Aston Martin son olarak Red Bull'da görev alan aerodinami uzmanı Thijs van Rees ile anlaştı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayı reddetti fakat kaynaklar Red Bull'un kıdemli aerodinami mühendisi Thijs van Rees'in Aston Martin'e gittiğini doğruladılar.

Thijs van Rees, Aston Martin'de yeni "baş aerodinamist" görevini üstlenecek.

Van Rees'in geçmişine bakıldığında, uzun süredir büyük takımlarda görev aldığı açıkça görülebiliyor.

2013-16 yılları arasında Williams Racing'de görev alan Van Rees, 2017-20 yılları arasında Mercedes'te ve son olarak Red Bull'da görev aldı.

Aston Martin'in yeni transferi, Temmuz ayı itibariyle yeni görevine başlamış durumda.

SoyMotor'un haberine göre Van Rees, AlphaTauri'ye geçmeyi kabul den aerodinami şefi Guru Johl'un yerini alacak.

Johl, 2015'ten bu yana Aston Martin/Racing Point/Force India'da görev alıyordu fakat önümüzdeki sezon itibariyle AlphaTauri'ye katılacak.

İlginç şekilde Van Rees'in çalıştığı dönemler, genellikle o takımların F1'deki en parlak yıllarını geçirdiği dönemlere denk geliyor.

Bu da kendisini başarılı bir aerodinamist olarak öne çıkarıyor.

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