Resmi: Aston Martin, Red Bull'un aerodinami şefi ile anlaştı!

Fallows'un Red Bull macerası, 2006 yılında aerodinami departmanına katılmasının ardından başlamıştı ve o günden bu yana 16 yıldır Avusturyalı ekipte görev alıyordu.

2014 yılında aerodinami şefi olan Red Bull'un, son yıllarda kaydettiği ilerlemede önemli bir pay sahibi olmuştu.

Bununla beraber Aston Martin, geleceğe yönelik önemli işe alımlar yapıyor ve bu kapsamda Fallows ile anlaştı. Fallows, Aston Martin'in yeni teknik direktörü olacak.

Aston Martin'in mevcut teknik direktörü olan Andy Green, artık yeni bir role geçiyor ve teknik bölüm başkanlığı görevini üstlenecek.

Yeni yapıda, Green'e bağlı üç isim olacak. Bunlar yeni teknik direktör Fallows, performans şefi Tom Mccullough ve gelecek yıl takıma katılacak olan mühendislik bölümü başkanı Luca Furbatto olacak.

Bu yeni yapıyla beraber Aston Martin, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

İngiliz takımın patronu Otmar Szafnauer, yeni yapının amacının, takımın uzun vadede şampiyonluk için ihtiyaç duyduğu temelleri oluşturmak olduğunu açıkladı.

Szafnauer, “Aston Martin'deki herkes yarışlar ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyor ve yarattığımız bu hem gelişmiş hem de yeni yapı, bugün F1'deki en başarılı takımların yansıması." dedi.

Red Bull, mevcut sözleşmesi sona erene kadar Fallows'u takımda tutmaya devam edecek ve 2021 şampiyonluk mücadelesinin etkilenmemesini umuyor.

Takım patronu Christian Horner, Red Bull'un Fallows'u özleyeceğini açıkça kabul ediyor ve yerine takım içerisinde bir ismin geleceğini ekliyor.

Horner, "Red Bull Racing'de geçirdiği süre zarfında önemli bir rol oynadığı için Dan'i özleyeceğimize söylemeye gerek dahi yok ve takımın elde ettiği başarılara olan katkısından dolayı ona teşekkür etmek istiyorum."

“Ancak bir F1 takımında teknik direktör rolünü üstlenme fırsatının, kariyeri için bir sonraki çekici adım olduğunu da biliyoruz." derken, bunun takım içerisindeki yetenekleri kullanmak adına önemli bir fırsat olduğunu da ekledi.