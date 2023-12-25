Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün araçları sezon öncesi testlerde sorunsuz bir şekilde çalıştı ve takım Red Bull ile mücadele edebilecek gibi görünüyordu, Alonso yılın ilk sekiz yarışında altı podyum elde etti ve Monako'da ikinci oldu.

Ancak sezon ilerledikçe Aston Martin diğer takımların gelişim hızına ayak uyduramadı ve sezonun ikinci yarısında podyum yerine puan mücadelesi vermeye başladı.

Alonso Brezilya'da bir podyum daha elde ederek ihtiyaç duyulan desteği sağladı, ancak elçi Pedro de la Rosa'nın RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda belirttiği gibi, Aston Martin sezonun ilk yarısında işler çok iyi gittiğinde hiçbir yanılsamaya kapılmadı.

De la Rosa, "Sanırım Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk."

"Her şey bizim istediğimiz gibi gitmeliydi ve onlar da bazı hatalar yapmalıydı. Geriye dönüp baktığımda, kimsenin Red Bull üzerinde gerçekten baskı kuracak ve hata yapacak kadar yakın olduğunu sanmıyorum."

"İşte bu yüzden hiç hata yapmadılar, gerçek bu. Ama bence Monako'da çok yaklaştık, şimdiye kadarki en çok yaklaştığımız yarıştı. Yine de Red Bull'un her zaman bir avantajı vardı." dedi.

Kendisi de F1'de Jordan, Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber ve HRT için yarışmış olan İspanyol, Red Bull'un hiçbir zayıf noktası olmadığını gördü.

Fotoğraf: Mark Sutton Red Bull Racing Teknoloji Direktörü Adrian Newey, Fernando Alonso'nun Aston Martin AMR23 aracını grid üzerinde inceliyor

"Avantajlarını sıralama turlarında görüyordunuz. Sıralama turlarında olmasa bile yarışta lastik aşınması açısından avantajlıydılar."

"Yani hiçbir zayıflıkları yoktu ve yarış hızı açısından inanılmaz derecede iyiydiler. Nihayetinde başarının anahtarı buydu, çünkü sıralamalarda bir noktada yenildiklerinde, diğer takımların yarışta yeterli hıza sahip olmadığı zaten açıktı."

"Monako'da onlara meydan okuyabildik ama yine de çok güçlüydüler. Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz."

De la Rosa'nın 2024'te herhangi bir takımın Red Bull'u gerçekten yenip yenemeyeceği konusunda da bir fikri yok. "Dürüstçe söylemek gerekirse bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Bu esas olarak Red Bull'un mükemmelliğe yaklaştıkça paketini ne kadar geliştirebileceğine bağlı."

"Kurallar dahilinde %100'e ne kadar yaklaşırsanız, ekstra tur zamanı bulmak o kadar zorlaşır."

"Biz sadece kendimize konsantre olmalı ve başkalarının ne yaptığının önemli olmadığından emin olmalıyız."

"İyileştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz ve belirli bir hedefimiz yok. Hedeflerimizi sadece gelişim hızımıza göre belirlemeliyiz, şampiyonadaki konumumuza göre değil."

"Nerede bitirdiğinizin bir önemi yok. Sadece birincinin ne kadar gerisinde bitirdiğiniz ve bir yıl içinde onu ne kadar yakaladığınız önemlidir. Son iki yıldır bu konuda çok başarılıyız: Pole pozisyonundaki pilotla aramızdaki farkı kapatmak."