Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!

Geçen hafta Red Bull'un aerodinami şefi Dan Fallows'la, mevcut anlaşmasının bitmesinin ardından yeni teknik direktör olması konusunda anlaştığını açıklayan Aston Martin, yalnızca bir hafta sonra Alessi ile anlaştığını duyurdu.

Alessi'nin perşembe günü başlayacak olan Aston Martin'deki yeni görevi, takımın aerodinami departmanını yönetmek olacak.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer şunları söyledi: "İki hafta önce, vakti geldiğinde bizim için çalışmaya başlayacak olan Luca Furbatto'nun yeni mühendislik bölümü başkanı olacağını duyurduk."

"Geçen hafta Dan Fallows'un yeni teknik direktörümüz olarak göreve başlayacağı da açıklandı."

“Bugün, etkileyici üst düzey teknik/mühendislik işe alımlarımıza, yeni teknik operasyon şefi Andrew Alessi'yi ekliyoruz. Harika bir ekibe sahibiz ve bu, her zaman böyle oldu."

“Bu yıl birçok kez 'bu takım her zaman sahip olduğu güçten daha fazlasını başardı ve şimdi daha da fazlasını yapabilir' dedik."

"Bu, kesinlikle doğru ve Luca, Dan ve şimdi de Andrew gibi hem yetenekli hem de deneyimli isimlerin gelişi, daha da büyük başarılar elde etmek için ihtiyaç duyduğumuz teknik/mühendislik yapısını inşa ettiğimizin gerçek bir kanıtı.”

Alessi, Red Bull'dan ayrılıp, Aston Martin'e geçme kararının, Silverstone merkezli ekibin başarılı olmak için oluşturduğu temellere olan inancı olduğunu dile getirdi.

"F1'deki ve çevresindeki herkes gibi, Lawrence Stroll tarafından yönetilen bu ekibin hırsını gördüm ve bundan etkilendim. Otmar Szafnauer'in yanı sıra teknik ve mühendislik açısından son derece yetenekli olan üst düzey yönetim ekibindeki isimlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Şimdi, hızlı büyüyen bir ekibin parçası olmak için harika bir zaman. Gelecekte, tutarlı şekilde kazanmak için gereken önemli aerodinamik ve operasyonel gelişimleri sağlama sürecine katkıda bulunabilmek adına, hemen göreve koyulmaya hazırım."

Aston Martin AMR21 Halo detail Photo by: Uncredited