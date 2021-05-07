Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"

Şu ana kadar gerçekleştirilen 3 yarışın 2'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazansa da, bu sene Red Bull ve Mercedes, geçen senelerde olmadığı kadar birbirlerine yakınlar.

Aston Martin'in Takım Patronu Otmar Szafnauer'e göre bu sene 12 ay öncesine göre ortaya çıkan tablo, 2021 taban kurallarının takımları nasıl etkilediğini gösteriyor.

Szafnauer, "Son pit stoplar olmadan önce son yarıştaki duruma bakın. Geçen sene Portimao'da Lewis, Max'in 34 sn önündeydi."

"Yarışın son bölümünde en hızlı turu atmak için yapılan pit stoplar olmasaydı, bu sene aralarında 4 sn gibi fark olurdu."

"Yani Mercedes bir yarışta Red Bull'a kıyasla 30 sn kaybetti. Biz de öyle. Geçen seneye göre yaklaşık 30 sn geride kaldık. İlk 3 yarıştaki sıralama ve yarış sonuçlarına bakın." dedi.

Aston Martin, son haftalarda bu seneki kuralların değiştirilme sürecini daha iyi anlamak için FIA ile görüşmeler yaptı.

Szafnauer, düşük eğimli araçlara bir ayrıcalık tanınması konusunda umutlu olduklarını ve aldıkları bazı cevaplardan mutlu olduklarını söyledi.

Szafnauer, "FIA ile bu süreci anlamak ve bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için iyi görüşmelerimiz oldu."

"Görüşmeler neredeyse tamamlandı ve buraya nasıl geldiğimizi daha iyi anlama konusunda iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Szafnauer, kural değişikliklerini öğrenmeleriyle geçtiğimiz yaz rüzgar tünelinde yaptıkları art arda testlerin ardından taban kuralı değişikliklerinin kendilerini olumsuz etkileyeceğini fark ettiklerini söyledi.

Szafnauer, "Egzoz beslemeli difüzörlerle, yüksek eğim konseptinin başladığı günden itibaren yıllarca yüksek eğimli araçlar tasarladık. O felsefeden düşük eğim felsefesine geçiş yapan tek takım biz olduk."

"Kendi içimizde CFD ve rüzgar tüneli ile değişikliklere bakma yeterliliklerine sahiptik. Bir felsefenin diğerine karşı üstün olup olmadığına bakabilirdik ve tam olarak bunu yaptık."

"Geçen sene ağustos ayında bunu yaptık ve sonunda haklı olduğumuz ortaya çıktı." dedi.

Szafnauer, 3 takımın taban değişikliklerine karşı çıktığını ve Teknik Danışma Komitesi toplantısında açık bir şekilde aleyhte oy kullandıklarını söyledi.

Ancak FIA, güvenliği gerekçe göstererek değişikliği onayladı. Bu nedenle Aston Martin'in yapabileceği bir şey kalmadı.

Szafnauer, takım olarak F1'e taban değişikliğine alternatif bir teklif sunduklarını ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

Szafnauer, "İlk değişikliğin ardından gelen ikinci değişikliğin yapılmamasını önerdik."

"İlk değişikliğin, araçları yeteri kadar yavaşlatmak için yeterli olduğunu düşünüyorduk, bu yüzden değişikliğin onunla kalmasını önerdik."

"Ancak daha önceden tavsiye edilen başka çözüm önerileri de vardı."

"Size bir örnek vereyim. Bunlardan birisi arka kanat boyutuydu. Bu, herkesi eşit bir şekilde etkilerdi ancak o teklif kabul edilmedi." dedi.

Aston Martin'in bu süreçte yapabileceği bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise Szafnauer, "Pek sanmıyorum. Bunu daha o dönemde, kurallar yazılıp kabul edildiğinde gördük. Kaybettiğimiz yere basma gücünü telafi etmek için çok sıkı çalışmak zorundaydık." dedi.