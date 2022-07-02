Aston Martin, "Red Bull tarzı" aerodinamiği çalıştırmak için güncellemeler yaptı

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Takım, bu hafta sonu Silverstone'a getirdiği yeni güncellemelerin, İspanya'dan bu yana sahip olduğu paketi daha iyi çalıştırmasını umuyor.

Öncelikle şunu söylemekte fayda var: Aston Martin'in Silverstone güncellemeleri İspanya'daki kadar büyük değil. Silverstone güncellemeleri büyük olmalarından ziyade, takımın henüz maksimumu alamadığı İspanya GP güncellemelerini optimize etme ve hava akımını iyileştirme amaçlı.

Diğer takımlarda da gördüğümüz üzere, kokpit etrafında yer alan aerodinamik parça sayısı her geçen gün artıyor. Aston Martin de bu takımlardan birisi ve bu kapsamda, aşağıdaki resimde mavi ok ile gösterilen ayna arkasında yer alan küçük kanatçığı ekledi.

Bunun dışında halonun arka bağlantısının yanında yer alan daha yüksek ve dışa doğru yönlendirilmiş kanatçık ise (kırmızı ok) alçaltılmış ve geriye doğru uzatılmış. Halo bağlantısının tam olarak yanında yer alan ve beyaz ok ile gösterilen kanatçık ise bir süredir araçta bulunmuyor.

Aston Martin AMR22: Yeni parçalar üstteki fotoğrafta yer alıyor Fotoğraf: Uncredited

Takım ayrıca yükü ve hava akışını iyileştirmek için taban kanatlarında ve taban kenarının geometrisinde değişiklik yaptı. Arka fren kanalının iç duvarında yeni ve ilginç bir güncelleme ortaya çıktı. Bu bölümde hava akımını değiştirecek ve kendilerine ait nominal bir yerel yük ekleyecek minik kanatçıklar ekledi.

Arka tarafta Silverstone pistinde ihtiyaç duyulan yere basma gücü ve sürtünme seviyeleri için kiriş kanadında düzenleme yapıldı ve kiriş kanatların uç kısımları kırpıldı.

Aston Martin AMR22 rear brake duct Photo by: Uncredited Aston Martin AMR22 beam wing Photo by: Uncredited